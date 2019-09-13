Для электронных сигарет введут акцизы

В России могут ввести акцизы на электронные сигареты, с такой инициативой выступило министерство здравоохранения. Законопроект уже разработан и проходит стадии обсуждения в правительстве, передает телеканал "360".
В ведомстве выразили надежду, что проект будет согласован и вскоре поступит на рассмотрение депутатов. На днях Минздрав распорядился выяснить, имеется ли связь между курением электронных сигарет и заболеваниями легких. Напомним, что в конце июля правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому антитабачный закон распространяется и на электронные сигареты.
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