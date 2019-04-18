Названы вызывающие рак кишечника продукты
Вероятность развития рака кишечника у тех, кто употреблял в пищу около 76 граммов красного и переработанного мяса, выше на 20%, чем у тех, кто ел 21 грамм и менее. Таковы результаты исследования.
У 2609 пациентов, которые регулярно употребляли красное мясо в пищу, был диагностирован рак кишечника, пишет "Царьград". Опаснее всего оказались колбаса и бекон.
Также есть множество других факторов, повышающих риск развития рака кишечника. Около 10% случаев обусловлены наследственной предрасположенностью.
Вторым продуктом, который может привести к раку кишечника, стал алкоголь. Предупредить риск развития онкологии поможет сбалансированное питание и физическая активность.
"Рыба, птица, сыр, фрукты, овощи, чай и кофе не были связаны с риском рака кишечника", – приводит данные работы британских ученых RT. А вот клетчатка, которая содержится в цельнозерновых продуктах, снижает риск развития этого вида онкологии, сообщает URA.ru.
Ранее исследователи из Базельского университета в Швейцарии создали лекарство, которое способно предотвратить распространение метастазов у пациенток, страдающих от опухоли груди. По словам ученых, этот препарат не убивает раковые клетки, а "разобщает их". Специалисты провели успешный эксперимент на мышах и теперь хотят испытать лекарство на людях.
Примадонна впервые за десять лет выступила с сольником
Зрители поделились впечатлениями от концерта
Артистка приняла непростое решение
Состоялось грандиозное шоу Примадонны
Популярные темы форума
Секс за деньги
Хочу найти мужчину
Как думаете: убила старуха Диану?
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Хочу уехать на пмж в другую страну...
Отшила лучшего друга
Религия - наркотик для рабов.
Как понять твой человек или не твой?
Свекровь не союзник
Как правильно колоть орехи черепашкой?
Лабода вам нравится?
Павел Воля
Кто по вашему эти люди,которые рыбаки,сидят на рыбалке,ни где не работает ,круглосуточно?
хочу вежлевого мужа,где взять?
Заняться сексом, чтобы забыть бывшего
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!
Расскажите про роды
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
Комплексует что нет машины
почти не возможно найти работу!
От чего у Нерона (римский император ),была болезнь души?Наследственность?
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Никогда не делайте отбеливание зубов
Ефремов
Алкаши
Почему все говорят,что у нас плохой менталитет?
Диета ангела
Телец и близнец -брак получается или нет?
Замужество - больная тема