Названы самые распространенные виды рака в России
Ежегодный
доклад Минздрава свидетельствует о том, что в 2017 году было диагностировано
более 89 тысяч случаев онкологических заболеваний кожи, сообщает РБК, Это на
4,6% больше по сравнению с показателем годом ранее.
В докладе отмечает, что общее количество диагнозов онкобольных увеличилось на 3% – с 599,3 тысяч до 617,2 тысяч случаев. Вторым по частоте обнаружения идет рак груди, в 2017 году он был выявлен 70,6 тысяч раз. Обнаружение таких новообразований стало на 16,2% чаще.
Замыкает тройку рак трахеи, бронхов и легких: в 2017 году диагностировано 62,2 тыс. случаев. Этот вид рака также показал прирост в 2,8% по частоте диагностики по сравнению с 2016 годом. На четвертом и пятом местах – рак кишечника и простаты с 42,1 тыс. и 40,8 тыс. выявленных случаев соответственно.
Также в ведомстве составили и список регионов-лидеров по числу онкобольных: первой стала Курская область (3,24% населения). Следом идут Мордовия (3,15%) и Краснодарский край (3,09%).
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