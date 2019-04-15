Раскрыт вред частого мытья
Частое мытье – и особенно горячие ванные – опасны для сосудов и сердца. Врачи рекомендуют посещать баню не чаще одного раза в неделю. Для регулярного мытья предпочтительнее душ – но и под его струи стоит вставать не чаще двух раз в семь дней.
С такой же частотой можно использовать мочалку. Хотя лучше от этого аксессуара в ванной комнате вообще избавиться, утверждает врач-кардиолог, профессор Юрий Конев.
"Мочалки всегда вредны и категорически противопоказаны любому человеку в любом возрасте. Они снимают верхний слой эпидермиса, а он восстанавливается несколько дней, создаются открытые ворота для инфекции", – приводит мнение Конева НСН.
Частое мытье головы также не рекомендуется. Не стоит доверять заверениям косметических компаний, которые заверяют, что современные средства не вредят коже головы. Они просто хотят нажиться на людях, считает профессор.
"Современные моющие средства высушивают кожу головы – это давно понятно. В их основе химически активные агенты, которые разрушают легкий жировой слой. Частое мытье высушивает кожу, несмотря на все ухищрения косметических и фармацевтических фирм – это не более чем попытка получить прибыль", – отметил Конев.
Эксперты подчеркивают, что частое мытье, ежедневные горячие ванны особенно противопоказаны пожилым людям, у которых развиваются возрастные изменения кожи. Хотя, конечно, сейчас появились увлажняющие лосьоны и кремы для тела, с помощью которых можно избежать проблем.
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