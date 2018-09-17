Почему брак превращает мужчину в свинью

Многие женщины сталкивались с тем, что их мужчина дома ведет себя как самый настоящий поросенок. Он разбрасывает в беспорядке свои вещи, отказывается мыть посуду, не может не только приготовить, но и разогреть приготовленное. При этом, когда мужчина жил один, то более или менее справлялся с бытовыми трудностями. А потом – как бабка отшептала. Что же произошло?

Почему быт, когда ты живешь один, и быт, когда ты живешь с семьей – это разные вещи?

Многие мужчины заявляют – я какое-то время жил один, и прекрасно со всем справлялся. А тут тоже самое, только больше вещей надо загрузить в стиральную машину, и больше посуды – в посудомойку, и так далее. Как бы ни так.

При наличии семьи мытье полов - это тактические учения. Собрать игрушки (особенно всякую мелочь из конструкторов и лего, ибо она застревает в пылесосе, а при трении шваброй царапает паркет), потом пропылесосить, потом оттереть особо злостные пятна (это у одинокого аккуратного взрослого таковых не бывает), потом, собственно, помыть пол. Время от времени чистить межплиточные швы зубной щеткой. Это не 15 минут. Особенно, когда у вас не 33 квадратных метра.

Теперь о приготовлении пищи. Даже если взрослый мужчина обладает отменным аппетитом – он все-таки один. Ему не надо готовить отдельно что-то себе, отдельно – аллергичному или больному ребенку, отдельно – маме-сладкоежке. И так далее. Дело не в количестве еды, а в ее разнообразии. Взрослому разнообразие может и не нужно. И можно месяцами питаться пельменями. А вот с детьми, особенно маленькими, такой номер не прокатит. Им нужно полноценно питаться полезными продуктами. С семьей нагрузка не в два раза, а в 5-8 раз выше. При этом, от работы женщину никто не освобождал.

Варит мультиварка, стирает стиралка, посуду моет посудомоечная машина… Что современным женщинам остается делать? Только нажимать на кнопки!

Так ведь часто утверждает сильный пол? На самом деле, ценность мультиварки сильно преувеличена. А уж мнение, что мультиварка готовит сама, в корне неверно. Это – то же самое, что сказать, что кастрюля на плите готовит сама. Да, дрова класть не надо. А вот все подготовить, почистить, порезать, нашинковать, замариновать, посолить надо точно так же, как и при готовке хоть на газу, хоть в печи. Не говоря уже о том, чтобы закупиться в магазине. Мультиварка – та же кастрюля, только не на плите, а в девайсе.

Посудомойка – штука хорошая и экономная. В смысле воду экономит. Моет хорошо, без капель и разводов от воды. Но: туда надо посуду засунуть, а потом достать. Мыть там можно далеко не все – деревянную, серебряную, мельхиоровую посуду и приборы – нельзя. Сковородки от такого мытья портятся. Чугунные за один раз покроются ржавчиной. Ножи в посудомойке быстро тупятся. Противни плохо туда влезают… Получается, посудомойка, как и мультиварка, это не такая чудо-вещь, которая сама все делает, только кнопку нажми.

Стиральная машина сегодня есть, безусловно, в каждом доме. Однако, для начала вещи надо разобрать хотя бы по цветам, иначе из стиральной машины вылезет нечто неравномерного серого цвета и с пятнами. Особо злостные пятна замочить с пятновыводителем. А вот испачканную потом одежду придется натирать специальным составом…

После этого белье требуется развесить, а после сушки еще и погладить… Причем, если речь идет о детях-школьниках или детсадовцах, то объем стирки будет очень значительно отличаться от стирки для взрослого человека, особенно если он носит в основном джинсы и пару футболок.

Почему мужчины больше свинячат, когда убирает жена?

Кстати, мы не рассмотрели еще один важный вопрос. Почему мужчины прекрасно справляются с бытом, пока живут одни, а когда у них появляется супруга, часто не могут ни полы вымыть, ни борщ себе погреть? О, это очень просто. Все дело в том, что когда человек живет один и понимает, что убирать за ним некому, то он гораздо меньше пачкает. Человек же, привыкший, что за ним всегда уберут, начинает натурально "свинячить", а навыки самообслуживания безвозвратно теряются.

Вывод: домашний труд – это такой же труд, как и все остальные.

К нему нужно относиться с уважением, и желательно, чтобы убирали за собой все члены семьи, а не кто-то один.