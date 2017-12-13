Опасная косметика: 7 токсичных ингредиентов

Мы самостоятельно выбираем косметические средства по уходу за лицом и телом. Поэтому в наших силах исключить вредные компоненты, указанные в составе косметики.

Какие из ингредиентов представляют угрозу для здоровья и красоты и как избежать "опасной" покупки, читателям Dni.Ru рассказала косметолог, дерматовенеролог Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic Мавджуда Тохирова.

Пропиленгликоль

Вы бы рискнули умыть лицо антифризом? Очевидно, нет. Однако химикаты группы гликолей – одна из основных составляющих многих косметических средств. Не вдаваясь в сложные детали, можно сказать, что это соединение – не что иное, как производное нефтепродуктов. В косметике по уходу за кожей, в шампунях пропиленгликоль выступает как средство, способное обезжиривать, высушивать, вытягивать влагу из кожи. Наиболее часто используется в качестве транспортного средства в косметической формуле. Известен также как "сладкая едкая жидкость". В производстве он дешевле, чем глицерин, но вызывает больше аллергических реакций. Считается, что он придает коже молодой вид и создает ощущение гладкости, однако это достигается путем вытеснения важных для здоровья кожи компонентов. Данные по исследованию безопасности пропиленгликоля показывают, что вещество может вызывать нарушение работы печени и повреждение почек, раздражать глаза.

Лаурилсульфат натрия

Отправляясь на поиски шампуня c заветной надписью "без SLS", многие даже не задумываются, почему нам настоятельно советуют навсегда исключить эти три страшных буквы из своей жизни. Основная функция натриевых солей лаурил-сульфокислоты – удалять жир и соль. Угрозу они представляют лишь при частом и продолжительном контакте с кожей. Средства с SLS хорошо мылятся, создают обильную пену, очищают кожу голову и волосы "до скрипа". Из вредных воздействий доказаны только два: сухость кожи и возможное раздражение глаз. Поэтому не следует паниковать – просто смывайте шампунь быстрее и старайтесь не использовать подобные средства чаще двух раз в неделю.

Парабен

Обычно мы слышим слово "парабен" вместе с вышеупомянутым SLS. Практически все косметические средства, от туши до зубной пасты, включают в себя вещества на основе парабена. Нас пугают тем, что это вещество токсично и имеет свойство накапливаться с годами, провоцируя рак. Производители косметики уверяют: парабены – безопасный, не имеющий аналогов консервант. Связь между развитием раковых клеток и использованием средств с парабенами пока не доказана. Известно, что один компонент из этого "семейства" – метилпарабен – может взаимодействовать с UVB-лучами и вызывать преждевременное старение кожи.

Гидрохинон

Гидрохинон часто входит в состав отбеливающих кремов, консилеров, лаков для ногтей, красок, кондиционеров и гелей для волос. Этот компонент делает кожу уязвимой к воздействию ультрафиолетовых лучей, что может повлечь за собой самые серьезные последствия, худшее из которых – рак кожи. Исследования показали, что гидрохинон имеет канцерогенный эффект, проявляющийся в мутагенном влиянии на клетки, а также может стать причиной разрушения коллагеновых и эластиновых волокон. Не исключены такие побочные явления, как дерматит, покраснение и кожный зуд. Стоит отметить, что косметические средства с гидрохиноном ускоряют процесс старения и образования морщин, так как негативно сказываются на упругости кожи.

Ацетат алюминия

Взгляните на этикетку крема, которым пользуетесь наиболее часто. Указан ли в его составе Aluminium Acetate? Если да, то это может объяснить, почему ваша кожа стала шелушиться. Ацетат алюминия обладает вяжущим свойством и блокирует контакт влаги с кожей, тем самым делая ее сухой и обезвоженной. Особенно сильно от такого эффекта может пострадать чувствительная кожа.

Триклозан

Триклозан – неоднозначный ингредиент, почва для ожесточенных споров и невероятных мифов. Некоторые компании-производители отказываются от его использования, чем вызывают одобрение у сторонников натуральной косметики. Считается, что наиболее токсичным триклозан становится при соединении с водой из-под крана. В действительности триклозан ― это антимикробный компонент, который добавляют в антибактериальное мыло и средства для мытья посуды. Однако бактерии со временем "привыкают" к его свойствам и вырабатывают своеобразный "иммунитет". Дело в том, что мыло с триклозаном по своему действию мало чем отличается от обычного мыла, поэтому возникает справедливый вопрос: зачем рисковать и подвергать организм испытанию, если можно всего-навсего отказаться от подобных средств?

Тальк

Тальк все еще встречается в рассыпчатых косметических средствах. Обычно он входит в состав ароматизированных порошков, присыпки, пудры, румян и дезодорантов. Тальк – водный силикат натрия, обладает абсорбирующим свойством. Согласно одним исследованиям, тальк невероятно токсичен и даже может стать причиной образования злокачественных опухолей. По другим данным, информация о побочных действиях в разы преувеличена. Пока ученые не пришли к однозначному ответу, производители косметики активно добавляют противоречивый ингредиент в состав косметики. Чтобы обезопасить себя, выбирайте минеральные тени, румяна и пудру, внимательно читайте состав на этикетке и ищите отметку talc free. Одно можно сказать наверняка: тальк забивает поры и сильно сушит кожу.

Советы от косметолога

Всегда обращайте внимание на состав продукта и не ленитесь читать текст на этикетке, уделяя особое внимание компонентам, указанным в конце списка мелким шрифтом. Не обязательно получать высшее образование в области химии или медицины, чтобы заметить токсичное вещество, – достаточно запомнить недлинный список с основными названиями. Не спешите покупать продукты, которые начинаются с букв PEG, заканчиваются на -eth (например, Ceteareth, Laureth); c осторожностью относитесь к обозначению Fragrance, или Parfum (может вызывать аллергические реакции). Не подвергайте риску себя и своих близких, не экономьте на здоровье и красоте – отдавайте предпочтение проверенным, качественным и безопасным средствам и препаратам.