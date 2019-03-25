Весеннее обострение: россиян спасают от психических расстройств
О том, как бороться с обострением психических расстройств, рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.
Депрессия, бессонница, снижение настроения, повышенная раздражительность и конфликтность – эти состояния знакомы, к сожалению, многим. "Порядка миллиона человек у нас в стране имеют инвалидность по психическим заболеваниям. Весной некоторые виды психических расстройств чаще манифестируют", – цитирует Говорина НСН.
По его словам, врачи проводят профилактику в частности весенних обострений. Парламентарий отметил важность системы диспансеризации больных. Кроме того, он поделился тем, как сохранить психическое здоровье.
По словам Говорина, важно избегать не только в период весеннего обострения, но и в другое время алкоголя и других психоактивных веществ, курения, беспорядочных половых связей, нужно стараться вести здоровый образ жизни. Эксперт отметил, что большое значение для психического здоровья человека имеет семья, а также повышение благосостояния россиян.
Ранее Николай Говорин предложил работодателям поощрять некурящих сотрудников. Он считает, что такие люди имеют право на дополнительный отпуск.
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