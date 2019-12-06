Ученые нашли способ сделать рак излечимым

Американские ученые обнаружили белок, из-за которого в некоторых случаях онкологические заболевания становились неизлечимыми. Вещество получило название ТВК1, сообщает "ToDay News Ufa".
В ходе эксперимента исследователи воздействовали на белок специальным препаратом – амлексаноксом. После этого раковые опухоли начинали уменьшаться в размерах. Специалисты пояснили, что вещество блокировало работу имунной системы организма, не давая ей противостоять росту пораженных клеток.
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