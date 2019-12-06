Врач назвал опасность ношения бороды и усов зимой

Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности ношения бороды и усов зимой. Специалист отметил, что в холодный период их следует либо сбрить, либо ухаживать за ними, сообщает телеканал "Царьград".
По словам Тяжельникова, растительность на лице выполняет функцию фильтра, задерживая бактерии и не позволяя им проникнуть в организм. Однако наряду с этим густой волосяной покров обеспечивает условия для их размножения, в частности тепло и влагу. Вредоносные микроорганизмы могут надолго задержаться в бороде и усах, из-за чего человек будет простужаться несколько раз за сезон.
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