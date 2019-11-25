Медики назвали пять симптомов недостатка "солнечного" витамина

Как утверждают медики, в первую очередь при нехватке этого элемента в организме возникает боль в конечностях. Кроме того, нехватка витамина характеризуется малоподвижностью в суставах по утрам. Пренебрежение продуктами с содержанием "солнечного" элемента приводит к остеопорозу и сахарному диабету.
Как сообщает Life, о нехватке витамина D свидетельствуют сильное потоотделение на голове и ухудшение общего психического состояния. Телеканал "Царьград" подчеркивает: именно из-за дефицита этого важного элемента человек пребывает в постоянной депрессии.
Что касается пищеварительного тракта, то и с ним могут возникнуть проблемы, уточняет РИА ФАН. При недостатке "солнечного" элемента кишечник начинает подкидывать неприятные сюрпризы, ускоряется набор жировой массы.
Как же защитить себя в зимой, когда светило максимально отдаляется от поверхности планеты? Лететь на экватор, чтобы понежиться в тропиках? Как утверждают врачи, все намного проще. Достаточно выбирать правильные продукты и находиться на солнце не менее 15 минут в день. Этого хватит для того, чтобы кожа получила порцию витамина D, дополняет издание VSE42.ru.
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