Эксперт поделился лучшими способами избавления от похмелья

Директор школы сомелье, исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов решил уверить любителей выпить в новогоднюю ночь, что оригинальных способов избавиться от похмелья нет. Он признал, что нет ничего лучше старой-доброй классики.
Как отметил Тузмухамедов, спрaвиться с похмельем поможет водa, которую необходимо употреблять в больших количествaх. А проветриться и почувствовать себя лучше поможет прогулка на свежем воздухе или прохладный душ, передает НСН.
Эксперт также объяснил, почему самым популярным средством от похмелья является рассол. По его словам, это все из-за того, что в рассоле содержатся полезные витамины и минералы, которые вымываются из нашего организма алкоголем.
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