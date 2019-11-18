Эксперты выступили за отказ от сахара

По мнению специалистов, отказаться от сахара так же сложно, как перестать курить и пить. Однако медики уверяют, что на смену усталости и упадку сил из-за расставания со сладким придут положительные перемены во внешнем виде.
Как передает ToDay News Ufa, потеря веса может произойти быстрее, чем можно представить. Достаточно просто сократить потребление сахара или полностью исключить его из своего рациона. Эксперты пояснили, что таким образом можно быстро наладить все необходимые процессы организма, которые связаны с инсулином.
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