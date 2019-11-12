Россиян попросили не есть сладкое на голодный желудок из-за диабета

По словам врача-эндокринолога, обладателя статуса "московский врач" Яны Соловьевой, сладкое, съеденное на пустой желудок, может повысить риск развития диабета. Она пояснила, что при пустом желудке быстрые углеводы всасываются в кровь в ускоренном порядке, и, как следствие, вырабатывается больше инсулина, чем необходимо для нормальной работы организма.

Как передает "Москва 24", врач добавила, что количество бета-клеток, которые синтезируют инсулин, генетически детерминировано – сколько есть, столько есть. "Как только бета-клетка выработала свой инсулин, она отмирает. Если мы сохраняем выработку инсулина, то клетка живет дольше, соответственно, сахарный диабет либо не разовьется, либо разовьется намного позже", – подчеркнула Соловьева.

Людям, которые в течение дня отмечают упадок сил или головокружение, которые проходят после шоколада или конфеты, необходимо питаться не реже, чем раз в три часа.

