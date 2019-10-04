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Здоровье

Как сберечь печень: медики дали ответ

Фото: www.globallookpress.com
В последнее время, на печень оказывается практически наибольшее давление в организме человека – плохая экология, неправильное питание, сидячий образ жизни. Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как сохранить здоровье.
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По официальным данным, в 2018 году в России было зарегистрировано более 529 тысяч человек с заболеваниями печени. Эти сведения изложены в статистическом сборнике Минздрава. Там же и отмечается, что за последние пять лет показатель заболеваемости увеличился на 5%.

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"В последнее время мы наблюдаем увеличение числа больных с первичным раком печени и жировой дистрофией печени, последняя напрямую связана с образом жизни и питанием," – рассказал Коваленко. Врач добавил, что увеличение числа больных происходит из-за того, что многие заражаются гепатитами В и С. 

Он отметил, что возможность пробраться в организм у болезнивозникает при употреблении наркотиков, нанесении татуировок, пересадке органов, переливании крови, проведении косметических процедур. Инфекция передается также половым путем. Так что же теперь, чтобы быть здоровым, нужно избегать всего этого (за исключением наркотиков)?

Как оказалось, меры предосторожности очень просты. Медик дал простые рекомендации, которые помогут сохранить печень в приличном состоянии, сообщает телеканал "360".

"Основные меры, позволяющие избежать серьезных проблем с печенью, сводятся к достаточно простым правилам: активный образ жизни, употребление пищи, богатой фруктами, овощами, орехами, отказ от чрезмерного употребления алкоголя, соблюдение личной гигиены, профилактическое медицинское обследование," – заключил врач.

Автор: 4 октября 2019, 09:39

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