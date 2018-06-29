Найден эффективный способ избежать преждевременной смерти

Ученые нашли простой, но действенный способ снизить риск преждевременной смерти. Так, по мнению медиков, обращение к одному лечащему врачу поможет обезопасить себя от серьезных угроз здоровью.

Британские ученые провели масштабное исследование, в ходе которого проанализировали данные нескольких десятков экспериментов из девяти стран. Таким образом, медики пришли к заключению, что большая часть научных работ однозначно указывает на связь между непрерывностью лечения у одного врача и снижением смертности.

Сообщается, что положительный эффект наблюдался как у пациентов врачей общей практики, так и узких специалистов. По мнению авторов исследования, это доказывает, что, несмотря на существенный технический прогресс в медицине, человеческий фактор имеет огромное значение при лечении пациентов.

При этом ученые раскрыли другой способ продлить жизнь. Так, по их словам, регулярные физические нагрузки снижают риск сердечной недостаточности и преждевременной смерти, передает BMJ Open.

Отмечается, что всего несколько часов занятий спортом или физкультурой в день, будь то пробежка или езда на велосипеде, сокращают риск сердечной недостаточности на 30%. Более того, если же человек ведет малоподвижный образ жизни, для улучшения работы сердечно-сосудистой системы ему потребуется не менее пяти лет.

Напомним, ранее ученые нашли вещество, замедляющее старение. Специалисты выяснили, что это натрий-калиевая аденозинтрифосфатаза. Она принимает активное участие в цикле генерации активных форм кислорода, продлевая молодость организма.

