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Здоровье

Найдена причина развития неизлечимого рака

Фото: GLOBAL LOOK press/David Oxberry
Особые мутации в генах вызывают рост неизлечимых раковых опухолей. Измененные белки меняют структуру здоровых клеток.
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Исследования проводили ученые из Северо‐Западного университета в американском штате Иллинойс. Эксперты выяснили, что развитию раковых опухолей могут способствовать специфические мутации в генах RAS, которые отвечают за размножение клеток.

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Известно, что белки в составе RAS пронизывают мембрану здоровых клеток и меняют их структуру таким образом, что они становятся злокачественными. Американские ученые установили, что именно этот вид мутации отвечает за 30% всех случаев развития рака у человека.

Как отмечают медики, чаще всего подобные изменения приводят к раку поджелудочной железы и колоректальному раку. Эти формы заболевания трудно поддаются лечению. 

Исследователям удалось определить связь мутаций с онкологией, когда они изучили протоонкогены – KRAS-белки – у пациентов, пораженных заболеванием. Каждую молекулу идентифицировали с помощью метода, называемого протеомикой "сверху вниз".

Это помогло авторам исследования изучить все стадии присоединения белка к мембране клеток. К сожалению, как остановить этот процесс, ученые пока не знают, сообщает телеканал "360" со ссылкой на MedicalXpress.

Ранее сообщалось, что американские ученые из Детского кардиологического института в Цинциннати нашли способ избежать преждевременной смерти. Основой их опытов стал синтезированный белок pUR4, поддерживающий функционирование клеток сердца. Новое лекарство, как выяснилось, эффективно предотвращает повторные инфаркты и продлевает жизнь детям с пороком сердца. 

Автор: Андрей Евлампиев18 апреля 2018, 13:01

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