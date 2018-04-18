Найдена причина развития неизлечимого рака
Исследования проводили ученые из Северо‐Западного университета в американском штате Иллинойс. Эксперты выяснили, что развитию раковых опухолей могут способствовать специфические мутации в генах RAS, которые отвечают за размножение клеток.
Известно, что белки в составе RAS пронизывают мембрану здоровых клеток и меняют их структуру таким образом, что они становятся злокачественными. Американские ученые установили, что именно этот вид мутации отвечает за 30% всех случаев развития рака у человека.
Как отмечают медики, чаще всего подобные изменения приводят к раку поджелудочной железы и колоректальному раку. Эти формы заболевания трудно поддаются лечению.
Исследователям удалось определить связь мутаций с онкологией, когда они изучили протоонкогены – KRAS-белки – у пациентов, пораженных заболеванием. Каждую молекулу идентифицировали с помощью метода, называемого протеомикой "сверху вниз".
Это помогло авторам исследования изучить все стадии присоединения белка к мембране клеток. К сожалению, как остановить этот процесс, ученые пока не знают, сообщает телеканал "360" со ссылкой на MedicalXpress.
Не магия, а наука! https://t.co/HLDVS1RL1V #Ставрополье #медицина #здравоохранение #онкология #хирургия #успех #достижения #инновации pic.twitter.com/btthP54YAy— Открытая газета (@Opennewspaper) 15 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что американские ученые из Детского кардиологического института в Цинциннати нашли способ избежать преждевременной смерти. Основой их опытов стал синтезированный белок pUR4, поддерживающий функционирование клеток сердца. Новое лекарство, как выяснилось, эффективно предотвращает повторные инфаркты и продлевает жизнь детям с пороком сердца.
Актриса оказалась на улице
У наследницы музыканта был серьезный разговор с актрисой
Харизматичный артист предстал перед фанатами в необычном образе
Биатлонистка откровенно рассказала об интимной жизни