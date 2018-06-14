Найдена неожиданная польза веры в Бога

Анализ некрологов позволил раскрыть любопытную зависимость. Американские ученые пришли к выводу, что глубоко верующие люди живут на четыре года дольше, чем агностики и атеисты.

Социологи убеждены, что религия приносит пользу человеку как полезными для здоровья обычаями, так и возможностью наладить социальные связи. Для подтверждения своей теории эксперты провели масштабный эксперимент.

Исследователи из США проанализировали некрологи, которые были посвящены жителям 42 американских штатов. В них сообщалось о том, какой религии придерживался человек, а также о его увлечениях и привычках.

Выяснилось, что в целом религиозные люди жили на пять лет дольше остальных. После того, как исследователи исключили из выборки людей, состоящих в браке, разница оказалась чуть меньшей, но все еще очень ощутимой – она составила четыре года, передает The Independent.

До этого подобные исследования не воспринимали всерьез, поскольку они не позволяют однозначно говорить о причинно-следственной связью между религией и продолжительностью жизни. Однако теперь ученые убеждены, что в данном случае имеет место именно такое явление.

Социологи объяснили, что религия может благотворно влиять на человека в нескольких направлениях. Во-первых, принадлежащие к религиозным общинам люди имеют большое количество социальных связей, влияние которых на долголетие было доказано ранее. Во-вторых, религиозные практики позволяют избавляться от стресса. Ко всему прочему, многие конфессии подразумевают отказ от вредных привычек и стремление здоровому образу жизни.

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