Главные опасности летнего отдыха

Начинается заветный период отпусков. Многие уже представляют себя на пляже с бокалом прохладительного напитка. Кто-то мысленно уже ныряет в море или любуется красотами неизведанных стран. Однако многие забывают, что на отдыхе подстерегают коварные опасности…

Как подготовиться и подстраховать себя от разных неприятных сюрпризов в отпуске, а также избежать их последствий, Dni.Ru рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

Холодное питье. На улице жарко и всегда есть желание выпить чего-нибудь холодного, например, сока или минеральной воды со льдом. Важно понимать, что у слизистых оболочек есть предел терпения, как и у всех других органов и систем организма. Если мы глотаем ледяной напиток в жаркий период времени или съедаем мороженное, то наша перегретая слизистая тут же получает очень большую перегрузку. Перепад температуры резко снижает иммунитет и провоцирует воспаление слизистых оболочек. Организм не в силах противостоять удару, и болезнь обеспечена. Довольно быстро может развиться ангина, острый фарингит – воспаление слизистой оболочки задней стенки глотки, или острый ларингит – воспаление гортани, когда человек теряет голос. Не стоит всем этим портить себе отдых. Вода должна быть немного прохладной или комнатной температуры, а мороженое лучше есть слегка подтаявшим.

Насморк. Если отправиться в отпуск даже с незначительным насморком, слизь может попасть в слуховые трубы во время перелетов и ныряний, что приведет к неприятным последствиям. Перед поездкой лучше быстро пролечить нос и освободить носовые пазухи и носоглотку от ненужных скоплений, тем самым погасив воспаление слизистых оболочек. Причем можно попытаться справиться с этой задачей самостоятельно. Нужно приобрести в аптеке растворы на основе морской соли и промывать полость носа в течение нескольких дней до начала поездки. В путешествии он обязательно должен быть в "рабочем состоянии".

Пробки в ушах. Скопление серных масс в ухе очень опасно. Поскольку сера – это естественное выделение, мы не замечаем, как ее становится больше. При попадании воды в ухо она разбухает, как монтажная пена, и полностью закрывает просвет слухового прохода. В этом случае возможна кратковременная или полная потеря слуха. Если вовремя не убрать серные скопления, в ухо перестает поступать кислород, что может спровоцировать развитие острого отита. Поэтому перед тем как ехать на море, нужно обязательно посетить лора и очистить уши от серы.

Аллергия. Аллергикам всегда необходимо иметь под рукой антигистаминные препараты, тем более в отпуске. На отдыхе заболевание может обостриться и испортить поездку. Отдыхающего аллергика может укусить насекомое или кто-то из морских обитателей либо какое-нибудь экзотическое растение или же фрукт вызовет нежелательную реакцию. Поэтому людям, подверженным аллергии, крайне важно запастись антигистаминными таблетками, а лучше каплями – они действуют быстрее. Также необходимо взять с собой противоаллергическую мазь на гормональной основе. Если, например, вас укусила оса, необходимо срочно принять противоотечный антигистаминный препарат и обильно смазать место укуса, чтобы погасить очаг воспаления. Для устранения отека слизистой носа и горла нужно приобрести противоотечные препараты на гелевой основе, они быстро всасываются в слизистую оболочку. Людям, страдающим бронхиальной астмой, необходимо всегда носить с собой небулайзер, ампулы с физраствором и баллончик.

Подводное плавание. Важно научиться правильно погружаться под воду. Не стоит нырять с большой высоты, так как вода под сильным давлением может попасть в пазухи носа и спровоцировать гайморит или фронтит – воспаление гайморовых или лобных пазух. Поэтому плавать необходимо аккуратно, чтобы вода, поступая в нос, промывала его полость, но не попадала глубоко. К дайвингу или снорклингу должен быть особый подход. В момент глубокого погружения у аллергиков может возникнуть ощущение удушья. Особенно это опасно для тех людей, у которых аллергическая реакция проявляется в виде отека слизистых оболочек. Полость и форма носа тоже играют свою роль в подводном плавании. Его стоит избегать людям с деформированной искривленной перегородкой носа. Тоже самое относится к тем, кто страдает от полипов. Если в отпуске вы собираетесь заниматься дайвингом или снорклингом, носовое дыхание должно быть идеальным.