Секреты стойкого макияжа в путешествиях

Приближается лето и заветная пора отпусков
– время солнца, соленого моря и бесконечных прогулок по теплому песку. На
долгожданном отдыхе каждая мечтает полностью расслабиться и в то же время
выглядеть на миллион. Но как это сделать?
Секреты стойкого и модного макияжа в
путешествиях Dni.Ru раскрыла бьюти-эксперт, арт-директор
школы-студии макияжа ARTBANDA
Дарья Богатова.
- Обойдитесь без плотных кремов с тяжелой
консистенцией. Кремообразные текстуры имеют свойство "плавиться" на жаре, а
кому захочется, чтобы к обеду макияж оказался на коленках? Для утомленных
солнцем отличным выходом станут ВВ– или СС-кремы, которые одновременно увлажнят
и выровняют тон кожи, а если хочется совместить тональное средство и защиту от
солнца, добавьте к SPF-крему
капельку тонирующего геля.
- Если хочется сэкономить на солнцезащитном
средстве для лица, можно использовать обыкновенный дневной питательный крем с
УФ-защитой. Не забывайте защищать поверхность губ бальзамами с маркировкой SPF.
- Не стоит увлекаться водостойкой косметикой
– при ежедневном пользовании она подсушивает и раздражает кожу. Если на солнце
из глаз начинают течь слезы, не пренебрегайте обыкновенными солнечными очками –
от них и вреда никакого нет, и образ становится стильным и завершенным.
- В спешке собираясь в аэропорт забыли
палетку с любимыми румянами? Не беда, ведь в отпуске отличной заменой румянам
может стать золотистый бронзер, слегка нанесенный на скулы. Легкий контуринг
придаст бьюти-образу черты настоящей амазонки, а подсвечивающие сыворотки и
хайлайтер заставят вас сиять от счастья.
- Убрать жирный блеск на лице помогут матирующие
салфетки или пудра с минеральными частицами, поглощающими избытки кожного сала.
Чтобы зафиксировать макияж, сбрызните лицо увлажняющим фиксирующим спреем. Носите
с собой флакон термальной воды – она подарит образу свежесть на весь день.
- Чтобы наиболее полно и интенсивно раскрыть
насыщенный оттенок любимых теней, нанесите на все верхнее веко базу под тени. Специальные компоненты базы сделают
цвет темнее, а макияж глаз – более стойким.
- Чтобы карандаш не стерся от соленых брызг
и постоянной деформации кожи верхнего века, нарисуйте стрелку выше подвижного
века, оставив пространство между ней и ресничным контуром. Таким образом вы
добьетесь модного в этом сезоне цветного штриха – единственного яркого акцента
в неброском летнем мейке.
- Хочется добавить цвета и объема губам, а
кремообразная текстура помад на солнце сразу стекает или стирается? Нанесите легкий жидкий тинт, который
сделает ваш природный цвет губ насыщеннее и не смажется от соленых брызг. Тинт также
можно использовать как румяна – на яблочках щек он раскроется натуральным
красивым оттенком.
- Если в течение дня вы решили поправить
макияж, не нужно наносить новый слой поверх старого – это создает на лице
неприятный эффект "маски" и выглядит неэстетично. Перед тем, как наносить новый
слой мейка, при помощи специальных салфеток полностью удалите с лица все
излишки косметики и частички грязи – тогда кожа будет выглядеть отдохнувшей и
свежей.
В погоне за идеальным летним образом в
путешествии не забывайте давать отдых своей коже, ведь в отпуске нуждаетесь не
только вы, но и ваш организм.