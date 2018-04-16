Весеннее обострение: клещи атакуют россиян

В период активности клещей от укусов паукообразных пострадали почти 1,6 тысячи россиян. Среди них – более 700 детей.



По данным Роспотребнадзора, обращения граждан зарегистрированы в 55 субъектах страны. Среди них выявлен лишь один случай инфекционного заболевания.

На сайте надзорного органа говорится, что эти данные ниже среднемноголетних показателей. На сегодняшний день от клещевого энцефалита по стране привиты почти 903 тысячи граждан.

Чтобы защитить население от насекомых, специальную обработку площадей провели во многих регионах России. При подготовке к открытию детских оздоровительных учреждений обработают свыше 37 тысяч гектаров территории, передает РИА ФАН.

Напомним, что клещи являются носителями инфекций, относящихся к разряду особо опасных. Они могут вызвать целый ряд заболеваний из группы боррелиозов. Также эти инфекции способны повлечь клещевой энцефалит.

Медики рекомендуют побеспокоиться о наличии защитной одежды, если вы планируете отдых на природе в местах, где возможно наличие клещей. При необходимости можно приспособить обычную одежду. Плотно застегните ворот и обвяжите шею платком – риск пострадать от укуса паразита снизится.



Также следует уделить особое внимание применению лосьонов, мазей или распыляемых веществ, способных отпугнуть насекомых. Эффективной мерой профилактики для своевременного выявления и удаления клещей с тела и одежды являются периодические взаимоосмотры.