Созданы противозачаточные для мужчин
Несмотря на то что гормональные контрацептивы для женщин широко используются уже более полувека, для мужчин безопасного аналога найти не удавалось. Существующие препараты слишком быстро выводились из организма и не обеспечивали надежной защиты от беременности, сообщает информационное агентство НСН. Также среди побочных эффектов отмечали снижение эрекции и психические расстройства. Именно поэтому ни одно из созданных средств до сих пор не было официально одобрено.
В новую версию контрацептива для мужчин биологи добавили жирную кислоту, что позволило добиться более длительного эффекта и избежать накапливания гормонов в печени. Действие таблетки ученые проверили на группе из 100 добровольцев, которые принимали препарат каждый день в трех разных дозах и сообщали об изменениях в самочувствии. Часть испытуемых принимали не реальный препарат, а "пустышку", о чем они узнали по завершении исследования.
Как показали результаты опыта, большие дозы вещества эффективно подавляли размножение сперматозоидов, при этом не препятствовали работе половых органов и не вызывали других проблем со здоровьем. Единственным негативным влиянием на организм стало то, что участники эксперимента набрали пару лишних килограммов, а также у них повысился уровень холестерина.
Пред тем как противозачаточные для мужчин поступят на прилавки аптек, пройдет по меньшей мере четыре года. За это время планируется более подробно изучить положительные и отрицательные стороны новинки. Также к экспериментам планируют привлечь еще несколько сотен добровольцев.
Народ пообещал артистке бойкот
Cкандально известная балерина дала откровенное интервью
Телеведущая прокомментировала итоги голосования
Певица показала, как провела выходной