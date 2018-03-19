Созданы противозачаточные для мужчин

Американские медики разработали и протестировали мужские противозачаточные таблетки, которые не влияют на эрекцию и не вызывают серьезных проблем со здоровьем. В случае успешных результатов после длительных испытаний через несколько лет препарат будет одобрен и поступит в свободную продажу.

Несмотря на то что гормональные контрацептивы для женщин широко используются уже более полувека, для мужчин безопасного аналога найти не удавалось. Существующие препараты слишком быстро выводились из организма и не обеспечивали надежной защиты от беременности, сообщает информационное агентство НСН. Также среди побочных эффектов отмечали снижение эрекции и психические расстройства. Именно поэтому ни одно из созданных средств до сих пор не было официально одобрено.

В новую версию контрацептива для мужчин биологи добавили жирную кислоту, что позволило добиться более длительного эффекта и избежать накапливания гормонов в печени. Действие таблетки ученые проверили на группе из 100 добровольцев, которые принимали препарат каждый день в трех разных дозах и сообщали об изменениях в самочувствии. Часть испытуемых принимали не реальный препарат, а "пустышку", о чем они узнали по завершении исследования.

Как показали результаты опыта, большие дозы вещества эффективно подавляли размножение сперматозоидов, при этом не препятствовали работе половых органов и не вызывали других проблем со здоровьем. Единственным негативным влиянием на организм стало то, что участники эксперимента набрали пару лишних килограммов, а также у них повысился уровень холестерина.

Пред тем как противозачаточные для мужчин поступят на прилавки аптек, пройдет по меньшей мере четыре года. За это время планируется более подробно изучить положительные и отрицательные стороны новинки. Также к экспериментам планируют привлечь еще несколько сотен добровольцев.