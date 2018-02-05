Названы поголовно убивающие россиян болезни
По данным специалистов, основными причинами смертей россиян также являются онкологические заболевания, различные травмы и отравления. На долю этих факторов пришлось соответственно 15,6% и 8,9% летальных исходов.
Согласно статистике, смертность в России за 2017 год снизилась во всех возрастных группах почти на 4%, сообщает газета "Известия". За десять месяцев прошлого года средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума – 72,6 года.
Как писали Dni.Ru, в России зафиксировали бум продаж средств для похудения. Выручка аптек от реализации этих препаратов в 2017 году выросла на 20%, составив 3,6 миллиарда рублей.
Медики отметили, что
за последние годы выросло число граждан, имеющих проблемы с лишним весом.
"Примерно 58% россиян имеют избыточную массу тела, из них 25%
страдают от ожирения", – заявила ведущий научный сотрудник Федерального
исследовательского центра питания и биотехнологий Алла Погожева.
Она подчеркнула, что лекарства против ожирения нужно принимать лишь при тяжелых формах болезни и по рекомендации врача. В свою очередь диетолог Алексей Ковальков обратил внимание на то, что без правильного лечебного плана лекарства человеку не помогут.
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