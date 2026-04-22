"Страшная бестактность": Леонид Ярмольник вскипел из-за унизительного увольнения 44-летней Екатерины Волковой

978

72-летний мэтр отечественного экрана Леонид Ярмольник не смог сдержать эмоций, столкнувшись с вопиющей несправедливостью в закулисье: актер публично заступился за коллегу, которую цинично выставили за дверь.

На красной дорожке премьеры фильма "Коммерсант" в киноцентре "Октябрь" было по-настоящему жарко. Но обсуждали не только возвращение эстетики 90-х, но и свежий скандал, потрясший театральный мир. Актрису Екатерину Волкову, которой исполнилось всего 44 года, попросили покинуть театральные подмостки с убийственной формулировкой — мол, "старая". Леонид Ярмольник, чье мнение в индустрии считается непререкаемым, молчать не стал.

Удар по самолюбию: когда возраст становится приговором

Когда журналисты задали Ярмольнику вопрос о том, сталкивался ли он сам с отказами из-за возраста или намеками на то, что он "не дотягивает", актер сначала отшутился. По его словам, к нему с такими глупостями приходить не решаются — статус не позволяет. Однако, услышав историю Волковой, мэтр мгновенно сменил тон на ледяной.

"На мой взгляд, здесь, конечно, проявлена страшная бестактность", — отрезал Леонид Исаакович.

Эти слова прозвучали как приговор руководству театра, которое решило избавиться от талантливой актрисы в самом расцвете сил.

Вечная юность против реальности

Ярмольник подчеркнул, что в актерской профессии возраст — вещь естественная, но превращать его в повод для травли недопустимо. Он напомнил, что театр сейчас переживает ренессанс, залы забиты до отказа, и работы должно хватать всем, независимо от цифр в паспорте.

"Слушайте, но это же естественный процесс. Вечная юность, но не вечная жизнь. Но театры вообще сейчас на подъеме, им грех жаловаться. Если хороший спектакль, то практически всегда аншлаг. И ролей на всех хватит", — уверен артист.

Лихие 90-е и современная жестокость

Рассуждая о жестокости современного шоу-бизнеса, Ярмольник невольно провел параллель с эпохой 90-х, которой посвящен фильм "Коммерсант". Тогда, по его словам, выживать было физически тяжело: вместо кинотеатров открывались мебельные салоны, а актеры оставались на обочине жизни. Леонид Исаакович тогда нашел в себе силы рискнуть и стать продюсером, чтобы спасти карьеру.

Но если в 90-е людей предавали ради денег и власти, то сегодня, по мнению многих, предательство стало более изощренным — профессионалов "списывают" из-за надуманных стандартов красоты и молодости. Ярмольник признался, что в его жизни больших предательств не было, но он видит, как меняются люди вокруг, становясь чужими и холодными.

Выбор в пользу семьи

Сам мэтр сегодня находится в той завидной позиции, когда может позволить себе не участвовать в крысиных бегах. Он не берется за все подряд и не боится, что о нем забудут. Большую часть времени Ярмольник проводит с семьей, выбирая только те проекты, которые действительно достойны его таланта. А молодым и дерзким коллегам, попадающим под каток эйджизма, он советует не сдаваться — ведь настоящий профессионализм не имеет срока годности.

22 апреля 2026, 14:26
Леонид Ярмольник. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Хазанов и Ярмольник потрясли театр своим видом

Художественный руководитель Театра им. Вахтангова Римас Туминас.
Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе.
Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Наталья Дементьева и телеведущий Максим Галкин.
Актер Вениамин Смехов с супругой театроведом Галиной Аксеновой.
Певец и композитор Олег Митяев с дочерью Дарьей.
Актриса Татьяна Догилева с дочерью Екатериной.
Актер, телеведущий Александр Олешко и актриса Вера Васильева.
Актриса Светлана Немоляева.
Актер Всеволод Шиловский и театральный режиссер Андрей Житинкин.
Телеведущая Анна Шатилова и режиссер Владимир Меньшов.
Актер Борис Клюев.
Режиссер Александр Жигалкин и ректор Школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий.
Актер Эдуард Радзюкевич (в центре).
Музыкант, композитор Сергей Никитин.
Юморист, художественный руководитель театра Эстрады Геннадий Хазанов.
Актриса Юлия Рутберг.
Актриса Мария Аронова.
Актриса Нонна Гришаева и историк моды Александр Васильев.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Художественный руководитель "Московского академического театра сатиры" Александр Ширвиндт.
Праздничный торт.
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актеры Дмитрий Певцов, Игорь Верник, Александр Олешко.
Актер Леонид Ярмольник.
Музыкант Евгений Маргулис.

Звезды уже давно распределили финансовые потоки, и если ваш кошелек все еще пуст, значит, вы просто стучитесь не в ту дверь. Многие годами пытаются пробить стеклянный потолок, не подозревая, что ключ к богатству заложен в их натальной карте.

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров больше не скрывает подробностей своей ночной жизни: артист во всеуслышание объявил, кто теперь делит с ним подушку в его роскошной спальне. На гала-ужине премии "Движение" от МУЗ-ТВ Киркоров произвел настоящий фурор, появившись под прицелом камер с невероятно милым спутником.

Одна из самых красивых и крепких пар российского кинематографа официально прекратила свое существование: Егор Бероев прервал молчание и вывалил всю горькую правду о разрыве с Ксенией Алферовой. Для миллионов поклонников этот союз был незыблемым бастионом любви и верности.

Жизнь популярного блогера Лерчек превратилась в остросюжетную драму с привкусом трагедии: пока страна обсуждала ее уголовные дела, девушка столкнулась с врагом куда более страшным, чем следователи. Валерия Чекалина, известная миллионам как Лерчек, официально покинула свою "золотую антилопу" — косметическую империю Letique.

22 апреля земля "отмыкается", и вместе с первыми родниками в мир прорываются мощные финансовые потоки, способные как озолотить, так и оставить с пустыми карманами. В народном календаре этот день посвящен святому Вадиму, которого в народе прозвали "Ключником".

