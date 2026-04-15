Наплевал на запреты и молит о прощении? Николаев публично обратился к Пугачевой после клейма "предатель"

Наплевал на запреты и молит о прощении? Николаев публично обратился к Пугачевой после клейма "предатель"
96

Пока сбежавшая из страны Примадонна в гордом одиночестве считает годы на кипрском берегу, из Москвы прилетел неожиданный "привет", разорвавший тишину светских пабликов.

Сегодня, 15 апреля 2026 года, Алла Пугачева отмечает свой 77-й день рождения. Праздник, который когда-то был событием государственного масштаба, теперь превратился в камерное мероприятие на чужбине. Однако старая гвардия отечественного шоу-бизнеса, кажется, готова рискнуть репутацией ради былой дружбы. Одним из первых ледяное молчание нарушил Игорь Николаев. В своем официальном телеграм-канале композитор опубликовал архивное видео с Примадонной, от которого буквально веет ностальгией по тем временам, когда они вместе правили музыкальным олимпом.

"Дорогая Алла! С днем рождения! Счастья в личной жизни, крепкого здоровья, и пусть судьба не пожалеет добра, тепла и любви вашим детям!" — написал Николаев.

Для многих это поздравление прозвучало как гром среди ясного неба. По мнению публики в сети, такой жест выглядит почти как вызов общественному мнению. Но за этим коротким текстом скрывается нечто большее — попытка вымолить прощение у женщины, которая когда-то была для него всем.

Напомним, что отношения Николаева и Пугачевой дали трещину несколько лет назад, когда артистка в одном из интервью нанесла композитору сокрушительный удар. Она обвинила своего давнего соратника в трусости и самом настоящем предательстве. Поводом стал выпуск программы "Сегодня вечером", посвященный юбилею маэстро. Алла Борисовна была в ярости, узнав, что Николаев согласился на "цензуру" и ни словом не упомянул ее имя в эфире.

"Как-то нет особого желания с ним общаться. Он пришел на телевидение, и ему сказали: "Не вспоминать о Пугачевой и Королевой!" И он сказал: "Хорошо". Вот если бы мне так сказали не вспоминать об Игоре Николаеве, я бы не пошла. Для меня как человек он стал просто..." — отчеканила тогда Примадонна, фактически стерев Николаева из своей жизни. Эта фраза стала для композитора настоящим клеймом, от которого он пытался отмыться все эти годы. Судя по сегодняшнему поздравлению, композитор все еще надеется, что Алла Борисовна сменит гнев на милость.

Сам Игорь Николаев в редких комментариях признавался, что их общение с Аллой давно сошло на нет. Но, несмотря на холод со стороны именинницы, он продолжает верить в чудо. По словам артиста, они с Примадонной пережили в жизни столько драм, триумфов и личных потрясений, что вычеркнуть это из истории просто невозможно. Для него Пугачева остается величиной, которая выше любых сиюминутных обид.

15 апреля 2026, 12:11
Игорь Николаев. Фото: Youtube / @FAMETIMETV
Telegram / @igornikolaev_music• Требует проверки

"Хоть поржем: оскандалившийся Шура вычеркнул имена врагов из мемуаров и нашел себе дерзкую замену
Появление главной звезды девяностых на престижной литературной ярмарке обернулось громким светским переполохом, обнажившим скрытые детали его многолетней борьбы за место под солнцем. Международная ярмарка литературы non/fictioN в 2026 году видела немало сенсаций, но встреча с автором книги "Шура.

Раскрылось, где и с кем отметит свое 77-летие Алла Пугачева
Свое 77-летие некогда главная звезда страны Алла Пугачева отметит в обстановке строжайшей секретности на Кипре, потратив на закрытый банкет для семьи баснословные суммы. Тайная вечеря в Лимасоле Пока на родине обсуждают ее прошлое, 15 апреля Примадонна принимает поздравления с 77-летием.

Проклятие черной птицы: почему 15 апреля одна случайная ошибка может оставить вас без гроша
Именно сегодня категорически запрещено делать одно привычное дело, иначе вы рискуете навлечь на себя череду денежных потерь и семейных драм. 15 апреля в народном календаре называют днем Тита Ледолома.

Конец мучениям: ученые нашли способ остановить любую аллергию
Специальные нанотела способны блокировать аллергическую реакцию в самом начале, не давая организму начать атаку. Сегодня аллергия — это проблема мирового масштаба.

"Практически инвалидность": Геннадий Малахов раскрыл секретный метод, который вернул его к жизни
Знаменитый телеведущий Геннадий Малахов признался, что несколько лет назад его позвоночник буквально разваливался на части. Геннадия Малахова помнят миллионы зрителей по всей стране.

