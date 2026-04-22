Среда 22 апреля

19:18Европа замерзнет, а планета задохнется: в Атлантике началась масштабная катастрофа 17:42Ради дележки миллионов дети Градского решились на страшное
Ради дележки миллионов дети Градского решились на страшное

Позорная битва за наследство великого маэстро Александра Градского перешла все границы разумного и человечного: теперь судьбу миллионов решит не только закон, но и генетическая экспертиза на костях.

Смерть гения не примирила его близких, а лишь развязала им руки. Старшие дети композитора, Даниил и Мария, ведут полномасштабную войну против вдовы артиста Марины Коташенко. В этом противостоянии нет места трауру — только сухие расчеты и взаимные обвинения. Ситуация накалилась до предела, когда старший сын Градского поставил под сомнение святое — родство своего младшего брата с отцом.

Призрак эксгумации над Ваганьковским

Даниил Градский во всеуслышание заявил: он не верит, что маленький Иван — родной сын Александра Борисовича. Чтобы вычеркнуть ребенка из завещания и переделить доли в наследстве, Даниил требует проведения ДНК-теста. Но так как маэстро уже нет с нами, замаячила жуткая перспектива эксгумации.

Адвокат Игорь Баранов, комментируя ситуацию, признает: в наследственных спорах такая мера теоретически возможна, но она считается крайней точкой невозврата.

"Вскрытие захоронения — это огромный стресс для всех и крайний шаг", — поясняют юристы.

Однако в погоне за элитной недвижимостью и авторскими правами, которые оцениваются в сотни миллионов, наследники, похоже, готовы забыть о покое усопшего. Сейчас специалисты ищут альтернативы: личные вещи Градского или сохранившиеся в клиниках биоматериалы, чтобы не тревожить прах великого музыканта.

"Содержал до последнего вздоха": гнев светской Москвы

Пока дети маэстро обивают пороги судов, звездная тусовка пребывает в шоке. Певица Анна Калашникова, знавшая семью лично, не стала скрывать своего презрения к происходящему. Она напомнила, что Александр Борисович при жизни буквально осыпал старших детей благами, которые им и не снились.

"Я не знаю, зачем Даниил и Мария заварили эту кашу. При жизни Градский купил каждому из них по квартире в Москве. Отец фактически их содержал до своего последнего вздоха, хотя Марии и Даниилу уже глубоко за 40 лет", — жестко высказалась Калашникова.

Для многих остается загадкой, почему взрослые, состоявшиеся люди устроили "пляски на костях" человека, который дал им все.

Обвинения в мародерстве и браке по расчету

Даниил Градский не жалеет красок, рисуя образ вдовы своего отца. Он пытается через суд признать брак Коташенко и Градского фиктивным, утверждая, что Марина воспользовалась беспомощностью больного старика ради меркантильных целей. Более того, звучат дикие обвинения в том, что вдова якобы "обчистила" квартиру композитора сразу после его смерти, вывозя ценности мешками, чтобы они не попали в общую опись имущества.

Марина Коташенко, оставшаяся с двумя маленькими детьми на руках, пока держит удар, но судебный каток Даниила и Марии не собирается останавливаться. Страсти кипят, юристы потирают руки, а имя великого Александра Градского теперь ассоциируется не с гениальной музыкой, а с грязными тяжбами и угрозой потревожить его вечный покой.

22 апреля 2026, 17:42
Александр Градский. Фото: Youtube / @5TVRussia
"КП"✓ Надежный источник

Вдова Градского, Цекало и другие: звезды, которые стали жертвами масштабных ограблений

