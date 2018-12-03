Раскрыта связь между холодом и смертью
С 2013 по 2015 год в 272 городах в Китае зафиксировали 1 826 186 случаев естественной смерти от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, хронической обструктивной болезни легких, ишемической болезни сердца и инсультов. Исследователи выяснили, что 14,33% из них связаны с тем, была ли температура воздуха преимущественно высокой или низкой.
Специалисты утверждают, что повышение температуры от минусовых значений снижает риск смерти. Однако он начинает возрастать, как только температура достигает отметки 22,8 градуса по Цельсию выше ноля. Причем возможность заболеть от переохлаждения сохраняется в течение двух недель, а от жары – в течение двух-трех дней.
Китайские ученые также считают, что холодная погода влияет на сердечно-сосудистые заболевания (17,48%) больше, чем на респираторные заболевания (10,57%). Наиболее восприимчивы к низкой температуре оказались женщины, дети и пожилые люди старше 75 лет. По мнению исследователей, оптимальная температура, при которой риск получить инфекцию минимален, – 22,8 градуса Цельсия выше ноля.
Ранее специалисты из США, Мексики и Испании провели исследование о влиянии климатических условий на пристрастие к спиртным напиткам. Для этого они подробно изучили данные, предоставленные Всемирной организацией здравоохранения, об уровне употребления алкоголя более чем в 190 странах. Ученые пришли к выводу: чем холоднее климат, тем больше люди пьют спиртного. Кроме того, жители северных регионов чаще страдают от заболеваний печени.
"Цифры подтвердили мнение, что в холодных странах, где мало солнца, пьют больше", – сообщил один из ученых, возглавляющих команду экспертов, Рамон Баталер. Он уточнил, что алкоголь становится для людей не только способом согреться, но и лекарством от депрессии. Авторы исследования надеются, что полученные выводы сыграют важную роль в разработке инициатив, которые помогут снизить уровень потребления алкоголя.
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