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Здоровье

Холод приводит к алкоголизму

Фото: pixabay.com
Международная группа ученых выяснила, что жители холодных стран пьют больше, чем обитатели теплых мест. Для этого им пришлось изучить данные со всего мира.
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Специалисты из Соединенных Штатов, Мексики и Испании провели масштабное исследование о влиянии климатических условий на пристрастие к спиртным напиткам. Для этого они подробно изучили данные, предоставленные Всемирной организацией здравоохранения, об уровне употребления алкоголя в 193 странах. Ученые пришли к выводу: чем холоднее климат, тем больше люди пьют спиртного. Кроме того, жители северных регионов чаще страдают от заболеваний печени.

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"Цифры подтвердили мнение, что в холодных странах, где мало солнца, пьют больше", – заявил профессор Рамон Баталер. Он отметил, что алкоголь становится для людей способом согреться и лекарством от депрессии, передает EG.ru. Авторы исследования надеются, что полученные результаты сыграют важную роль в разработке социальных инициатив, способствующих снижению уровня потребления алкоголя.

Ранее "Дни.ру" рассказали, что за последние девять лет число россиян, ведущих трезвый образ жизни, выросло более чем в полтора раза. Спиртная продукция стала пользоваться меньшей популярностью у граждан.

В то же время снизилось число людей, которые считают, что все виды алкоголя в той или иной степени негативно влияют на здоровье. Самым безвредным напитком большинство называет вино. На втором месте в рейтинге безопасных алкогольных напитков находятся водка и пиво.

Автор: Полина Крылова15 ноября 2018, 14:23

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