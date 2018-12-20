Детские игрушки назвали опасными для здоровья
Это химическое вещество используется для создания желтого, оранжевого и красного цветов, но со временем слой краски стирается. Кадмий также попадает в изделия из стекла во время переработки.
Как утверждают британские специалисты, концентрация этого металла в среде не должна превышать 50-800 частей на миллион. Однако поверхности некоторых предметов содержат это вещество в опасном количестве.
Самую высокую концентрацию кадмия ученые обнаружили в составе красок, которые используют при нанесении надписей и рисунков на стеклянные стаканы и бутылки. Кадмий был найден в 70% случаев. Также выяснилось, что это вещество встречается на поверхности керамики и старых пластмассовых изделий – 40 тысяч частей и 35 тысяч частей на миллион соответственно.
Эксперты считают, что проблему можно решить, убедив производителей стеклянной посуды отказаться от применения дешевой минеральной краски. Также они не рекомендуют использовать изделия такого рода для кислой еды и напитков: опыты доказали, что уксусная кислота и ее аналоги ускоряют вымывание тяжелых металлов из рисунков.
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