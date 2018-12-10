Длительный сон назвали смертельно опасным для человека

Международная группа ученых выяснила, что длительный сон может нанести серьезный вред здоровью. В частности, долгий отдых способствует возникновению и развитию болезней сердца и сосудов.

Исследователи проанализировали около 116 тысяч дневников сна, которые испытуемые вели на протяжении восьми лет. Специалисты утверждают, что здоровый сон должен длиться не больше восьми часов. При таком отдыхе у человека приходит в норму аппетит, улучшается иммунитет и снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а продолжительность жизни значительно увеличивается.

Если же взрослый человек тратит на сон более восьми часов, у него резко возрастает вероятность развития заболеваний: при десяти часах – на 17%, при 11 и больше – на 41%. Привычка многих людей отдыхать днем также отрицательно влияет на организм, если ночью они спали более шести часов.

Ранее американские ученые назвали лучшее средство в борьбе с бессонницей. Специалисты из Кливлендского исследовательского центра утверждают, что звук корабля из сериала "Звездный путь" снижает активность мозга человека, действуя на психику, как транквилизатор.

Психологи из больницы в Миссури решили проверить это утверждение на своих пациентах. Они включали запись людям, страдавшим от расстройств сна. Те засыпали спустя 25-30 минут после начала прослушивания трека, а продолжительность отдыха увеличилась до семи часов в сутки. Специалисты планируют использовать этот аудиофайл в разработке методов лечения нарушений сна.