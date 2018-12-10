Длительный сон назвали смертельно опасным для человека
Исследователи проанализировали около 116 тысяч дневников сна, которые испытуемые вели на протяжении восьми лет. Специалисты утверждают, что здоровый сон должен длиться не больше восьми часов. При таком отдыхе у человека приходит в норму аппетит, улучшается иммунитет и снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а продолжительность жизни значительно увеличивается.
Если же взрослый человек тратит на сон более восьми часов, у него резко возрастает вероятность развития заболеваний: при десяти часах – на 17%, при 11 и больше – на 41%. Привычка многих людей отдыхать днем также отрицательно влияет на организм, если ночью они спали более шести часов.
Ранее американские ученые назвали лучшее средство в борьбе с бессонницей. Специалисты из Кливлендского исследовательского центра утверждают, что звук корабля из сериала "Звездный путь" снижает активность мозга человека, действуя на психику, как транквилизатор.
Психологи из больницы в Миссури решили проверить это утверждение на своих пациентах. Они включали запись людям, страдавшим от расстройств сна. Те засыпали спустя 25-30 минут после начала прослушивания трека, а продолжительность отдыха увеличилась до семи часов в сутки. Специалисты планируют использовать этот аудиофайл в разработке методов лечения нарушений сна.
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