Обнаружено новое смертельно опасное для человека существо

У побережья Анголы обнаружили "чудовище". Напоминающее некий овощ с корнями существо оказалось представителем отряда сифонофор, которые могут быть смертельно опасными для человека.
В интернет попало видео, на котором зафиксировано появление редкого морского обитателя. Ролик был снят на глубине 1325 метров. Позже выяснилось, что на видео попал Bathyphysa conifera или так называемый летающий макаронный монстр, представитель отряда сифонофор, передает Пятый канал.
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