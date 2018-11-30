Москвичам угрожает резкое облысение

Волосы с наступлением холодов нуждаются в тщательном уходе. Особенно опасно хождение зимой без шапок – это чревато как облысением, так и множеством других проблем.

Зимой кожа и волосы становятся уязвимыми. На них действуют такие неблагоприятные факторы, как мороз, ветер, работа отопительных систем в жилых домах и офисах. Чтобы избежать проблем, надо носить теплую одежду, соблюдать режим питания и использовать защитные кремы.

"Сочетание низких температур, слишком сухого воздуха в помещении и недостатка витаминов, от которых многие страдают в зимнее время, приводит к неприятным последствиям. При низких температурах носите головной убор – это поможет избежать спазма сосудов, который приводит к воспалительным заболеваниям, спонтанному и очаговому выпадению волос", – рассказал агентству городских новостей "Москва" главный дерматовенеролог и косметолог Департамента здравоохранения столицы Николай Потекаев.

По словам медика, смена климата – стресс для организма. Кожа зимой обезвожена, и в это время стоит пересмотреть ежедневную программу ухода, сделав акцент на увлажнении вечером, а на питании – утром. Кроме того, могут обостряться хронические заболевания, такие как атопический дерматит и псориаз, холодовая крапивница. Лечение в таких случаях должен подбирать врач.

Главное, предупреждает профессор – не впадать в крайности. Не стоит садиться внезапно на вегетарианскую диету или бесконтрольно принимать разные витамины. Надо просто соблюдать баланс – в том числе и водный. Пить чистую или минеральную воду, зеленый и травяной чаи. Проветривать помещение, установить увлажнитель воздуха. Можно держать под рукой баллончик с термальной водой и орошать лицо несколько раз в день, передает агентство "Москва".