Телевизор назвали причиной сумасшествия

Психиатры рассказали о проблемах, которые может спровоцировать телевидение. Излишнее внимание к голубому экрану приводит к расстройствам психики.

Чаще всего это случается из-за негативного информационного фона, который льется на нас из эфира каналов. Специалисты рекомендуют россиянам сокращать время просмотра "ящика" и вместо этого развлечения читать книги, общаться с друзьями или просто выходить на пешие прогулки. Все это поможет снизить вред от просмотра телевизора.

"В информационном потоке на нас воздействует множество факторов, агрессивных по отношению к душевному состоянию. Поэтому информационная нагрузка должна быть избирательной. Мы рекомендуем пациентам ограничивать негативный информационный фон в своей жизни: заменять, например, просмотр телепрограмм и досуг за компьютером общением с близкими людьми", - рассказал Российской газете главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

Специалист также подчеркнул, что избежать стресса и ментальных расстройств помогут занятия спортом, расширение интересов и увлечение новым хобби. Кроме того следует избегать конфликтных ситуаций. Георгий Костюк считает, что курение и злоупотребление алкоголем может только усугубить стресс.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, каждый 10 человек на Земле страдает от расстройств психики. Непреходящая внутренняя напряженность, беспокойство без видимых причин, снижение работоспособности, внимательности, – при появлении этих признаков жителю мегаполиса лучше обратиться к специалисту за помощью.

Костюк подчеркнул, что главное в профилактике и лечении расстройств психики – своевременно пойти ко врачу. "Особенно эти рекомендации полезны осенью и зимой, когда из-за сокращения светового дня риск развития депрессии увеличивается. Сейчас при городских поликлиниках в Москве открываются диспансерные модули психического здоровья. Они позволяют взаимодействовать врачам различных специальностей – терапевтам, неврологам, хирургам с психиатрами, и максимально эффективно помогать пациентам", – рассказал специалист.