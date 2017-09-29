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Здоровье

Измену можно распознать по голосу

Фото: GLOBAL LOOK press
Ученые выяснили, что измену можно определить по голосу. Участники эксперимента почти во всех случаях распознали неверного партнера.
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В ходе исследования специалисты из Олбрайтского колледжа записали голоса десяти мужчин и десяти женщин. Все они не состоят в постоянных отношениях, а половина призналась, что изменяла своим партнерам. Участников эксперимента попросили посчитать от одного до десяти под запись.

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Голоса дали послушать группе из 152 волонтеров, задачей которых было определить изменщиков. В распоряжении участников была шкала от одного (не склонен к измене) до десяти (постоянно изменяет). По словам ученых, испытуемые почти всегда правильно справлялись с задачей.

"Мы обнаружили, что участники действительно оценили неверных партнеров как более склонных к измене", – говорится в исследовании. Его авторы отмечают, что волонтеры чаще обвиняли в неверности мужчин. Кроме того, ученые указывают, что женщины проявили себя намного более подозрительными и ставили завышенные баллы.

По словам экспертов, волонтеры реагировали на выразительные интонации и отсутствие пауз – все это воспринималось как признак неверности. Также подозрения вызывали низкие голоса и нечеткая мужская речь. Ученые утверждают, что мужчины чаще всего ошибались, признавая женщин, обладающих низким тембром, изменщицами. По словам специалистов, это вызвано тем, что представители мужского пола считают низкий женский голос кокетливым и сексуальным.

Авторы исследования не знают, как конкретно работает механизм распознавания неверности по голосу. "Голос ретранслирует важную информацию, касающуюся успеха спаривания и сексуального поведения", – говорится в исследовании. Ученые утверждают, что специально устраняли любую возможную предвзятость – все записанные голоса принадлежали белым неженатым людям приблизительно одного возраста.

"Чтобы контролировать аспекты, которые могут повлиять на отношение слушателя к говорящему, мы использовали голосовые сэмплы, которые не отличались по привлекательности голоса или по возрасту записываемых", – написано в исследовании.

Автор: Михаил Войцеховский29 сентября 2017, 10:33

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