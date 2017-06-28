Россиянам хотят запретить изменять женам

Такую меру он выдвинул в ответ на предложение Госдумы штрафовать за мат в семье. По мнению депутата, наш народ нельзя ограничивать в свободе выражения, в том числе и на рабочем месте.

"Без мата будет парализовано производство, работа министерства внутренних дел, всей промышленности", – цитирует Петрова портал 47news.ru. "Как депутат регионального масштаба я решил пойти дальше – инициировать запрет мужьям изменять своим женам", – заявил он.

По словам народного избранника, в ближайшее время он намерен работать над инструментом сбора доказательной базы. Пока он не решил, необходимо ли использовать сведения от супруги или можно обойтись без ее участия.

Однако уже сейчас ясно, что система суда должна быть упрощенной. По мнению депутата, подобные дела должен рассматривать только мировой суд. А единственной мерой наказания для неверных мужей должен стать домашний арест.

По поводу того, предполагается ли сажать под арест "ходящих налево" жен, парламентарий сказал: "Где вы видели, чтобы наши жены изменяли?" Так что теперь, резюмировал народный избранник, россияне будут жить не только без мата, но и без измен.

Еще надо запретить быть несчастными в браке и уголовный срок за измены. — ☆πΩ УдАчА (@FackenDanube) 13 июля 2016 г.

Отметим, ранее в июне комитет Госдумы по законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал принять в первом чтении законопроект, которым предлагается расширить санкции за мелкое хулиганство. В частности, новый запрет касается мата, не только в общественных местах, но и в квартирах, передает РИА Новости.