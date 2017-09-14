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Здоровье

У 23-летнего мужчины пропала потенция из-за царапины кошки

Фото: GLOBAL LOOK press/D. u. M. Sheldon
Молодой человек стал жертвой серьезного заболевания, которое ему занесла кошка. Медики признаются, что не могут найти этому объяснение.
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23-летний бельгиец чуть не лишился потенции после кошачьей царапины. Ранку молодой человек получил от своего домашнего любимца. Уже к вечеру он обнаружил, что у него начались проблемы с эрекцией. После этого у него появилась боль в тестикулах, жар и обильное потоотделение. Утром несчастный обратился в больницу.

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Обследование показало, что причиной мучений мужчины является бактерия Bartonella henselae. Она провоцирует так называемую лихорадку кошачьих царапин. Это острое инфекционное заболевание, которое вызывают укусы и царапины питомцев. По статистике, 40% кошек являются переносчиками бактерии Bartonella henselae. Чаще всего заразу распространяют котята – взрослые особи меньше подвержены этой инфекции.

Она вызывает воспаление лимфатических узлов, лихорадку и сильную интоксикацию. В особо тяжелых случаях, лихорадка провоцирует появление в мозге жертвы опухолей, которые убивают пациента. По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов США, ежегодно 24 тысячи человек становятся жертвами заболевания, а несколько тысяч умирает. Вакцины от кошачьей лихорадки не существует.

К счастью, с бельгийским пострадавшим все в порядке – он прошел трехнедельный курс лечения антибиотиками и смог восстановить пропавшую было потенцию, сообщает "Газета.ru". Его кот тоже должен пройти курс лечения, для того чтобы избавится от опасной бактерии. Медики отмечают, что эректильная дисфункция нетипичный симптом для лихорадки кошачьих царапин. Медики пока сами не знают, каким образом болезнь влияет на потенцию. 

Автор: Михаил Войцеховский14 сентября 2017, 14:18
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