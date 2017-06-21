Ученые нашли изъяны в лекарствах от болезни Альцгеймера

Российские ученые установили причину, по которой все новые лекарства против болезни Альцгеймера не прошли клинические испытания. По их мнению, это связано с некорректным сопоставлением данных о человеческом и мышином организме.

Исследователи из московского Института системной биологии создали математическую модель, которая позволяет оценивать эффективность лекарственного средства без его проверки на живых организмах. "С помощью нее очень легко сопоставить результаты анализов цереброспинальной жидкости с реальными процессами в мозге пациента", – пояснила специалист Татьяна Карелина. "Это значительно ускорит разработку терапии и улучшит точность ее подбора", – добавила она.

Во время исследования математики установили, что новые препараты не проходили клинические испытания из-за неверного сопоставления данных об организме мышей и людей. Как выяснилось, создатели лекарств "напрямую" переносили результаты опытов на грызунах на человеческий организм с корректировкой в массе и скорости метаболизма.

Российские ученые уверены, что их предшественники не учитывали множество не менее важных параметров. У мышей и высших приматов отличается активность связанных с болезнью Альцгеймера генов, а также скорость производства бета-амилоида. Более того, исследователи установили разницу между ними в построении барьера между мозгом и кровеносной системой. Примечательно, что специалисты не выявили существенной разницы между организмами человека и обезьян.

Новая математическая модель учитывает все указанные выше параметры и способна оценить эффективность нового лекарства. Также с помощью формул ученые установили оптимальную схему приема лекарств – они выявили, что для получения наиболее мощного эффекта необходимо максимально дробить дозы вещества в течение дня.

Продолжайте учиться. Никогда не оставляйте мозг в лености.«Праздный мозг — мастерская дьявола».А имя дьявола — Альцгеймер. (с) Джордж Карлин — Артём (@hex3f2512) 28 мая 2017 г.

Напомним, ранее эксперты сделали неожиданное открытие о целительной способности крови молодых людей. Как выяснилось, ее переливание в организм пожилых пациентов снижает вероятность появления онкологии и болезни Альцгеймера.

