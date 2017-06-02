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Здоровье

Ученые побороли самый загадочный тип рака

Фото: GLOBAL LOOK press/Anna Altukhova
Российские ученые обнаружили новый метод борьбы с наименее изученным типом рака – онкологией мочевого пузыря. Специалисты утверждают, что главным средством в лечении такой опухоли уже в ближайшем будущем станет иммунотерапия.
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Один из авторов исследования Борис Алексеев заявил, что в области лечения рака мочевого пузыря (РМП) значимых прорывов не было уже на протяжении 30 лет. Он отметил, что в этот период в качестве лечения опухоли применялась химиотерапия, которая давала "неплохие результаты". Однако, по словам медика, "каждому второму пациенту этот вид лечения противопоказан из-за сопутствующей заболеванию почечной дисфункции", сообщается в пресс-релизе AG Loyalty, предоставленном изданию Dni.Ru.

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Его коллега Всеволод Матвеев отметил, что новым методом лечения РМП стала иммунотерапия. По его словам, они смогли заставить организм человека бороться с раковыми клетками. "При помощи препаратов, регулирующих иммунный ответ, мы научились бороться с такими трудно поддающимися лечению опухолями, как меланома, немелкоклеточный рак легкого, почечно-клеточный рак и наконец – с РМП", – заявил специалист.

По его словам, бесконтрольное размножение раковых клеток происходит из-за их способности "обманывать" иммунитет. Однако исследователи обнаружили создаваемый онкологией лиганд PD-L1 и его рецептор PD-1, подавление которых спровоцирует борьбу организма со смертельно опасным заболеванием. "T-лимфоциты атакуют раковые клетки – и запускается процесс ее уничтожения. Именно так и действуют иммуноонкологические препараты", – пояснил автор исследования.

Всеволод Матвеев уверен, что главной причиной большого числа летальных исходов из-за рака мочевого пузыря является неосведомленность жителей страны даже в существовании такого заболевания. Он добавил, что основными симптомами РМП являются боли в области живота и нижней части спины, раздражение мочевого пузыря и присутствие крови в моче.

Фото: Пресс-служба

Напомним, согласно статистике, от рака мочевого пузыря страдает более 2,7 миллиона человек во всем мире, ежегодно им заболевает еще 430 тысяч. В нашей стране РМП ежегодно диагностируют у 16 тысяч россиян, а умирают от него за тот же период около шести тысяч пациентов. Отметим, что лишь один человек из десяти знает о существовании такого заболевания.

Автор: Константин Улюкаев2 июня 2017, 18:37

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