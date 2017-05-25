Женщин научились спасать от последствий климакса

Международная группа ученых выяснила, как защитить женщин от двух главных негативных эффектов от наступления менопаузы – ожирения и остеопороза. Исследователи создали "спасительное" антитело.

Клиффорд Розен из Исследовательского центра госпиталя в городе Мейн (США) и его коллеги объясняют обе проблемы тем, что женские яичники почти полностью перестают вырабатывать ряд гормонов, регулирующих жизнедеятельность организма на клеточном и тканевом уровне.

Многие из изменений, связанных с наступлением менопаузы, возникают из-за того, что организм не "понимает", что яичники перестали работать. Он как и раньше пытается заставить их вырабатывать эстроген, выделяя другой гормон – FSH, сообщает журнал Nature.

По словам ученых, именно он "виноват" в быстром развитии у женщин после наступления климакса ожирения и хрупкости костей. Специалистам удалось создать антитело, защищающее дам от этих негативных последствий менопаузы.

Так, антитело присоединялось к молекулам гормона FSH и не давало им соединяться с рецепторами на поверхности клеток в организме женщины. Сначала ученые проверили вещество на самках грызунов. Опыты прошли успешно.

Примечательно, что ввод этого антитела в организм мышей с неповрежденными яичниками тоже приводил к уменьшению жировой прослойки. Интересно, что схожий эффект наблюдался и при опытах на самцах. Поэтому ученые пришли к выводу, что подобные антитела можно использовать не только для подавления побочных эффектов от наступления менопаузы, но и для борьбы с ожирением.