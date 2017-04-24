Чем опасны оральные контрацептивы

Американские ученые объявили результаты проведенных экспериментов. Оказалось, что оральные противозачаточные средства негативно влияют на женское здоровье.

Есть противоположные точки зрения относительно безопасности данных препаратов. Выпускающие их компании утверждают, что оральные контрацептивы не вредят здоровью. Однако американские ученые доказали обратное.

Дело в том, что действие таблеток не ограничивается блокировкой яйцеклеток и успокоительным эффектом. Исследователи выявили негативное влияние этих препаратов на состояние кровеносной и нервной систем, сообщает Medikforum.

Выяснилось, что для здоровья представительниц прекрасного пола особенно вредны два вещества в составе этих препаратов: левоноргестрел и этинилэстрадиол. А поскольку большинство контрацептивов предназначены для регулярного употребления, эксперты считают, что негативное влияние этих гормонов может стать необратимым.

Медики отмечают, что при малейших признаках негативной реакции организма на оральные контрацептивы стоит проконсультироваться с врачом либо отказаться от них вовсе. Согласно данным американских исследователей, 80% из тех, кто принимает эти таблетки, заметили ухудшение здоровья.

Как писали Dni.Ru, исследователи Датского университета выяснили, что женщины, которые принимают гормональные противозачаточные средства, более подвержены появлению депрессии. Результаты исследования основаны на медицинских данных более одного миллиона девушек 15-34 лет за 2000-2013 годы.