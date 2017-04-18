Неожиданная опасность противозачаточных таблеток

Среди врачей не утихают споры о побочных эффектах оральных контрацептивов. Выяснилось, что противозачаточные средства, помимо лишнего веса и нарушения фертильности, могут вызвать инсульт.

Соцсети потрясла история 28-летней домохозяйки из Великобритании Натали Трикетт. Она долго страдала от мигрени и не придавала этому значения, пока однажды утром не потеряла сознание. Прибывшие врачи диагностировали инсульт и пояснили, что он вызван образовавшимся в голове сгустком крови, пишет Daily Mail.

Медики уверены: причиной возникновения тромба стали оральные контрацептивы, которые Трикетт принимала в течение года. "После инсульта я общалась с молодыми женщинами, у которых был тот же диагноз. Многие из них подозревали, что недуг связан с приемом противозачаточных таблеток", – рассказала британка.

Нарушение мозгового кровообращения не прошло бесследно для Натали: правая сторона тела больше не может нормально функционировать. Кроме того, домохозяйка почти лишилась зрения.

Власти Великобритании продолжают игнорировать проблему, утверждая, что контрацептивы безопасны для женского здоровья, а риск образования тромбов крайне мал, отмечает издание. Однако дамам следует помнить о побочных эффектах противозачаточных и вовремя консультироваться с врачом.