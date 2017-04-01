Как помочь глазам

Что такое усталость глаз, не понаслышке знают люди, проводящие много времени за компьютером. Ощущение сухости, "песка", жжения, расширенные или лопнувшие сосуды – все это вызывает беспокойство и дискомфорт. Если верить рекламе, все проблемы и неприятные симптомы исчезнут сразу после применения чудодейственного средства – капель для глаз.

Производители капель для глаз свои обещания выполняют: действительно, сухость и краснота на время уходят, взгляд проясняется. Однако капли не устраняют причину возникшей проблемы, а лишь убирают внешние симптомы.

Кроме того, у этих "чудо-препаратов" есть и побочные эффекты, о которых не расскажет реклама. Покупатели, как правило, не задумываются, обладают ли эти препараты каким-то лечебным действием или могут навредить. Несмотря на то, что капли для глаз часто продаются без рецепта и некоторые из них созданы не для лечения, а для эстетики глаз, все они содержат лекарственное вещество. По этой причине перед применением капель для глаз стоит проконсультироваться с врачом.

Как же помочь глазам сохранить ясность и чистоту взгляда? Какие средства наиболее эффективны? Каковы плюсы и минусы самых распространенных на российском рынке капель для глаз? Есть ли альтеративные способы избавиться от сухости в глазах? Чтобы разобраться в этом вопросе, Dni.Ru сначала заглянули в аптеки, а затем обратились за советом к специалисту по восточным методам оздоровления.

Ясный взор

Тетризолина гидрохлорид, известный покупателям под по торговой маркой Визин Классический, благодаря сосудосуживающему действию, избавляет глаза от неприятных ощущений и обеспечивает косметический эффект. После применения капель белок глаза вокруг радужной оболочки глаза на какое-то время светлеет. По этой причине многие профессиональные фотографы рекомендуют использовать его перед фотосессией.



Однако у этого средства есть и другие, вовсе не полезные, свойства. При длительном применении капель сосуды чрезмерно сужаются, глаза в это время перестают получать кислород и в результате краснеют еще больше.

К тому же тетризолина гидрохлорид усиливает сердцебиение и расширяет зрачки. Если использовать его бесконтрольно, это приведет к передозировке лекарственного вещества, что в свою очередь грозит как минимум эмоциональным возбуждением или бессонницей, а в худшем – отеком легких и судорогами.

Нужно помнить, что для всех глазных капель, в составе которых сосудосуживающее вещество, существует ряд ограничений по применению. Например, водителям не рекомендуется пользоваться ими во время движения автомобиля из-за возможного затуманивания зрения. Людям, страдающим тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем, кто принимает препараты, способные повышать артериальное давление, следует применять это средство с осторожностью.

Запрещено использовать это лекарственное средство беременным и кормящим женщинам. Кроме того, следует избегать прямого контакта капель Визин с мягкими контактными линзами из-за возможного нарушения их прозрачности.

Витаминная помощь

При постоянных нагрузках, чтобы сохранить зрение на длительное время, глаза нужно поддержать необходимым количеством питательных веществ. И в этом на помощь придут витаминные капли для глаз. Если верить рекламе, они особенно рекомендованы офисным работникам и людям, которые проводят за компьютером более шести часов в день.

Моновитаминный препарат Рибофлавин помогает в случае повышенной усталости глаз и при ухудшении зрения. Это средство способствует снятию напряжения с глаз. Эффективно оно и при лечении воспаления слизистой оболочки глаза – конъюнктивита. С этим неприятным явлением данный препарат справляется за два-три дня.

Несмотря на то, что побочных действий у этого средства в большинстве случаев не наблюдается, не исключено возникновение аллергических реакций. Еще более редко при приеме Рибофлавина проявляются нарушения работы печени и ухудшение зрения.

Тауфон также помогает снять усталость и неприятные ощущения в глазах. Эти капли применяются при травмировании роговицы, катаракте, ослабленной функции зрения, "куриной слепоте", "песке" в глазах. Они эффективно борются с сухостью, краснотой и воспалением, снимают напряжение с глаз при продолжительной работе за компьютером.

Публикация от Maria (@baby_dont_be_fake) Сен 5 2014 в 1:46 PDT

Капли Офтолик также предназначены для устранения сухости, дискомфорта и раздражения глаз. Кроме того, этот препарат может применяться для дополнительного увлажнения глаз у пациентов со сниженной секрецией слезной жидкости.

По отзывам интернет-пользователей, использующих эти капли, у "Офтолика" есть недостаток: он не приносит моментального облегчения. Эффект от него накопительный – сухость глаз проходит постепенно и исчезает примерно на третий-четвертый день.

Публикация от Татьяна (@varum100) Апр 24 2016 в 1:36 PDT

Глазные капли Систейн при попадании на слизистую глаза образуют нежную полимерную пленку, защищающую глаз от пересыхания и раздражения. В течение дня это увлажняющее средство постепенно вымывается вместе со слезой.

Между тем специалист по восточным методам оздоровления Владимир Осипов убежден: аптечные средства для глаз далеко не безобидны. При длительном применении лекарственного средства организм привыкает к нему и становится беззащитным: без спасительных глазных капель слезные железы перестают функционировать так же активно, как раньше. "Как только мы начинаем помогать нашему организму извне – происходит трагедия, организм перестает действовать самостоятельно, а это очень опасно", – предупреждает эксперт.

"Например, при гормонозаместительной терапии организм перестает вырабатывать собственные гормоны. И ты если "отключил"гормоны снаружи, а внутри они уже не вырабатываются – это беда. То же самое с каплями для глаз. Прекращаем их применять – глаза начинают сохнуть. И чем дольше ты принимаешь, тем интенсивнее происходят дегенеративные процессы", – добавил Владимир Осипов.

Важно помнить: витаминными глазными каплями не рекомендуется пользоваться постоянно. Их следует принимать курсами. После трехмесячного использования капель глазам необходимо дать отдых на месяц.

Публикация от Institute of psychic trauma (@_niipl_) Мар 28 2017 в 9:17 PDT

Релаксация лечит

У всех лекарственных средств для глаз есть несомненный плюс: несмотря на кратковременный эффект, действуют они очень быстро. Между тем, заболевания органов зрения намного легче предупредить, нежели потом лечить. По этой причине следует внимательно относиться к своему зрению, стараясь не допустить снижения его остроты. Для этого существуют не традиционные методы лечения, но и альтернативные практики.

По мнению специалиста по восточным методам оздоровления Владимира Осипова, самое простое и эффективное лечение человека заключается в его релаксации. "Речь не о мистических энергиях, а об элементарном расслаблении двигательных мышц, которые способствуют притоку свежей и оттоку уже отработанной крови", – поясняет Осипов.



По его словам, эти методики применялись еще много лет назад, но в начале XX века их победила официальная офтальмология. "Очки и капли вытеснили упражнения по одной простой причине – их легче продавать. И теперь весь мир носит очки и надеется на капельки", – рассуждает эксперт.

"В этих методиках нет ничего сверхъестественного – в основе лежит снятие утомления, в том числе и с глаз, – которые, как и все тело, состоят из тканей, слизистых, мышц и нервных волокон, – через расслабление. Есть эффективные упражнения, которые помогают расслабить глазные мышцы", – советует специалист.

Публикация от @_belozorova Мар 31 2017 в 5:02 PDT

Вот одно из них. Сядьте за стол, уперев локти в столешницу и приблизьте ладони к глазам. Наложите их на веки таким образом, чтобы руки перекрестились пальцами на 90 градусов, а центр ладоней совпал со зрачками закрытых глаз. При этом в вершине воображаемого треугольника должен быть нос. Крепко сожмите скрещенные руки, чтобы ни один луч света не проникал в глаза сквозь пальцы. Если вы приоткроете глаза, перед ними должна быть абсолютная темнота.

Наклоните голову, уперев ее в руки и полностью расслабьте мышцы лица, шеи, волосистой части головы. Сидите в таком расслабленном состоянии, "вглядываясь" с закрытыми глазами в черноту. Сначала будут какие-то пятна, всполохи, цветовые вспышки – так проявляют свою активность нервные окончания глаза, зрительные нервы. А через какое-то время это начинает проходить. Пока вам комфортно, так сидеть можно долго.

Владимир Осипов также рекомендует еще один способ, как справиться с усталостью глаз – более короткий, но не менее эффективный. "Нужно в течение 30 секунд разогреть ладони с помощью практики цигун и сделать все то же самое, как в первом упражнении, но при этом как бы "вдыхать" тепло ладоней через веки. В этом случае глаза отдыхают очень быстро – буквально за пять минут острота зрения подскакивает на две-три единицы. От такого способа морщинки исчезают, радужка становится ярче, а белок чище", – утверждает эксперт.