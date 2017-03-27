Российские ученые сделали сенсационный прорыв в хирургии

Российские ученые впервые в мире создали и успешно испытали имплантаты губчатых костей. Они предназначены для частичной замены поврежденных костей.

Настоящий прорыв в хирургии сделал коллектив российских ученых из Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" при помощи коллег из Российского онкологического научного центра имени Блохина и Государственного завода медицинских препаратов. Открытие поможет людям, нуждающимся в восстановлении костной ткани, которая была повреждена из-за онкозаболеваний, травм или операций.

В качестве основы для имплантатов ученые предложили сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Российским исследователям впервые в мире удалось создать многослойные каркасы, точнее всего по структуре имитирующих пористую губчатую костную ткань, передает РИА Новости.

Каркас состоит из двух прочно соединенных друг с другом слоев. "Первый слой сплошной, он имитирует кортикальную кость для обеспечения механической прочности. Внутренний слой имеет поры определенного размера, поэтому может быть колонизирован клетками реципиента, чтобы ускорить срастание с окружающими тканями и обеспечить прочную фиксацию имплантата в зоне дефекта", – рассказывает научный сотрудник Научно-исследовательского центра композиционных материалов НИТУ "МИСиС" Федор Сенатов.

Все вживленные подопытным животным в ходе экспериментов образцы имплантатов успешно прижились. Разработка российских ученых открывает большие перспективы для создания биоимплантатов в восстановительной медицине.