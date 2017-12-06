Раскрыт главный секрет продления жизни

Продолжительность жизни человека зависит в большей степени от влияния окружающей среды, чем от наследственности. Результаты своих исследований обнародовала международная группа генетиков.

Ученые воспользовались так называемым близнецовым методом. Они наблюдали за близнецами, живущими в Швеции, чтобы определить, какие различия появляются с течением времени на генетическом уровне.

Средний возраст участников группы численностью в 385 человек составил 69 лет. У добровольцев в течение 20 лет брали образцы крови, из которых выделяли ДНК. Позже генетический материал анализировали.

Одним из факторов старения человека является метилирование ДНК. При этом происходит модификация молекулы ДНК, что может приводить к подавлению функций определенных генов. С возрастом картина метилирования генома изменяется. Например, активируются гены, способствующие нейродегенерации, и подавляется та ДНК, что препятствует атеросклерозу.

За время исследований ученые определили 1 316 вариантов метилирования, которые связаны с возрастом. И при этом ни один из них не зависел от наследственных факторов. Напротив, с течением времени картина метилирования у близнецов-родственников различалась все больше.

Исследователи пришли к выводу: старение человека сильно зависит от случайных эффектов и факторов окружающей среды – а вовсе не генов, как считалось ранее. Следовательно, продолжительность жизни можно значительно увеличить – к примеру, употребляя здоровую пищу или занимаясь физическими упражнениями. Результаты фундаментального труда опубликованы на портале bioRxiv.