Секреты долголетия знаменитостей

Среди знаменитых деятелей культуры и искусства было множество долгожителей. Одним из ярких примеров долголетия был писатель Даниил Гранин.

Автор "Блокадной книги", "Иду на грозу" и "Искателей" прожил 98 лет. Когда его спрашивали о секретах, которые позволили литератору дожить до столь преклонного возраста он признавался, что у него нет каких-то особых тайн. "У меня нет рецептов. Единственное, что могу сказать, – надо существовать, ощущая счастье жизни. Что сегодняшний день – самый счастливый день в жизни", – отвечал писатель.

Всего на два года меньше прожил знаменитый поэт и автор текстов для трех гимнов страны Сергей Михалков. Он скончался на 97 году жизни. Когда его спрашивали о секретах долголетия он отвечал, что дело в отсутствии вредных привычек и хороших генах, которыми наделила поэта судьба.

Одним из рекордсменов по продолжительности жизни являлся актер Владимир Зельдин. Знаменитый артист прожил 101 год. Главным секретом своего долголетия он считал желание работать. "Чем больше человек работает, тем он дольше живет", – рассказывал иЗельдин. Свой 101-й день рождения он встретил на сцене.

Знаменитый танцор Игорь Моисеев придерживался немного другого подхода. Одна из главных звезд Большого театра считала, что главный залог долгой жизни – умеренность. "Есть святая истина, которую несколько тысяч лет назад выразил Конфуций: "Все хорошо в меру". Важно понимать, что время молодости, когда все сходит с рук, пройдет и обязательно придется платить по счетам", – рассказывал он. Игорь Моисеев прожил скончался на 102 году жизни.

Известный актер Николай Анненков, проживший 100 лет и сыгравший 200 ролей в театре, охотно рассказывал о своих секретах долголетия. "Кушать надо понемногу, но вкусно, чтобы доставлять себе этим радость. Много хожу пешком, в любую погоду, и почти всегда открываю вокруг что-нибудь новое. Телевизор не смотрю, много читаю. Днем два-три часа отдыхаю после обеда. Скажу еще, что по натуре всегда был оптимистом и очень любвеобильным человеком", - приводит его слова портал "Культура.РФ".