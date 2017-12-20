Сок приводит к ужасной болезни у детей

Регулярное употребление фруктовых соков с большим содержанием сахара может привести к развитию у ребенка астмы. Такой неожиданный вывод сделали ученые из университета Гарварда (США).

Специалисты исследовали рацион питания почти 1100 матерей и их детей, а также медицинских карт, содержащих истории болезней. Согласно анализу этих данных, оказалось, что при регулярном употреблении подслащенных сокосодержащих напитков вероятность заболевания астмой у малышей достигает 77%.

Примечательно, что выявленная зависимость никак не была связана с детским весом. Кроме того, медики подчеркнули, что существует аналогичная связь в случае употребления сладкого питья женщиной при беременности. Дело в том, что содержащиеся в соках вещества способны вызвать воспаления, негативно влияющие на развитие легких ребенка, передает телеканал "360".

Ранее ученые из Университета Вандербильта в Нэшвилле (США) выяснили, что астма чаще поражает женщин, чем мужчин. Легкие всех астматиков объединяло то, что в них содержалось большое количество лимфоидных клеток второго типа – одного из ключевых компонентов врожденной иммунной системы.

Оказалось, что женские гормоны не влияли на поведение и развитие этих клеток. А добавление даже небольших количеств тестостерона и его производных подавило лимфоидные клетки – они прекратили размножаться и вызывать воспаления.