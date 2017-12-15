Американцы шокированы новым способом мытья рук

Открытие микробиолога из университета Орегон повергло в шок американскую общественность. Жители США осознали, что всю жизнь неправильно мыли руки.



Настоящий прорыв в микробиологии совершили американские ученые. Они открыли способ правильного мытья рук.

Исследователи подошли к делу серьезно. Для начала они установили, что существуют две основные стратегии борьбы противи микроорганизмов, которые размножаются на поверхности кожи. Первая – это уменьшить число бактерий, смывая грязь водой с использованием мыла. Такого способа достаточно для борьбы с распространением инфекционной диареи. Более эффективен второй способ: уничтожать микробов продуктами с антибактериальными веществами – такими, как хлор, пероксид или триклозан.

Однако уже известно, что антибактериальные препараты способствуют появлению устойчивых болезнетворных бактерий. Кроме того, они могут нанести вред здоровью. Установлено, что триклозан, используемый в мыле, зубной пасте и дезодорантах, изменяет гормональный баланс.

Но все поправимо, если дотошно следовать инструкциям, разработанным в университете Орегона. "Увлажнить руки чистой водой, наносить мыло на кожу в течение 20-30 секунд, затем тщательно смыть его и вытереть руки бумажным полотенцем или использовать сушилку. Если мыло и вода недоступны – использовать дезинфицирующее средство, содержащее 60-процентный спирт", – приводит рекомендации экспертов издание Science Alert. Специалисты уверены: после обработки верхних конечностей предложенным ими способом никакая инфекция пациентам не грозит.