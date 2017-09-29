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Общество

Россиянин Спиридонов нашел способ избежать пересадки головы

Валерий Спиридонов. Фото: vk.com/crisalid
Владимирский программист Валерий Спиридонов решил отказаться от рискованной операции по пересадке головы. Вместо этого он вставит в позвоночник металлический стержень.
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Прикованный к инвалидному креслу молодой человек, страдающий синдромом Вердинга-Хоффмана, нашел альтернативу пересадке своей головы к здоровому телу. Его болезнь вызывает атрофию спинномозговых нервов и ослабление мышц. Чтобы поддержать позвоночник и тем самым облегчить себе жизнь, россиянин решился на операцию по имплантации титанового стержня в позвоночный столб.

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Ранее Валерий согласился стать добровольцем профессора нейрохирургии Серджио Каннаверо. Итальянский врач намерен провести первую в мире трансплантацию головы к донорскому телу. Однако недавно стало известно, что операцию проведут в Китае и пациентом станет гражданин этой страны. Учитывая, что спонсором выступает КНР, которая выделила десять миллионов долларов, решение хирурга кажется оправданным.

"Я абсолютно спокойно отношусь к происходящему. Я не считаю работу с Каннаверо главным проектом своей жизни. Хотя, безусловно, он многое изменил и дал массу новых возможностей. Я считаю, что сегодня мне уже необходимо брать свое здоровье в собственные руки", – заявил российский программист.

"К счастью, при моем заболевании существует вполне опробованная, проводимая достаточно часто в подобных случаях операция по имплантации стального стержня для поддержания позвоночника в прямом, а не согнутом, как у меня, состоянии", – приводит слова Валерия Спиридонова "Комсомольская правда".

"Раньше я о такой возможности не знал, российские врачи не рекламируют себя так, как Каннаверо. Но, к счастью, помогают людям с моим диагнозом. Такую операцию делают в России, причем в нескольких местах, и она существенно улучшает состояние здоровья пациентов с моим диагнозом", - рассказал молодой человек.

"После нее становится легче дышать, перемещаться в транспорте и просто сидеть. Конечно, она не вернет крепость мышц и не позволит ходить, но качество жизни изменится радикально позитивным образом", – надеется Спиридонов.

Автор: Михаил Войцеховский29 сентября 2017, 13:28

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