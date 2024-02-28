Некоторым пенсионерам государство увеличит выплаты уже с 1 марта

Рассказываем, какие категории граждан начнут получать больше уже с первого дня предстоящей весны.

С 1 марта 2024 года ожидается значительная прибавка к пенсии для некоторых россиян. Об этом сообщает телеканал "360". При этом больше денег будут получать не все. Нововведения коснутся следующих граждан:

Пенсионеры, которые достигли 80-летнего возраста.

Получатели пособия по причине присвоения первой группы инвалидности.



Общий размер доплаты составит 8 134 рубля. При этом важно помнить, что денежные средства можно получить только по одному из указанных оснований. Если пенсионер и инвалид, и 80-летний человек, то размер кратно не увеличивается.

Подробную информацию о размере пенсионных выплат всегда можно получить или при личном визите в территориальное отделение Социального фонда России, или в личном кабинете получателя пенсии.

Напомним, ранее экс-солистка культовой группы "Мираж" Наталья Гулькина пожаловалась на маленький размер пенсию Композитор Юрий Лоза, как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", жестко ответил артистке.