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Московские предприятия наращивают производство инновационной продукции – Собянин

Московские предприятия наращивают производство инновационной продукции – Собянин
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Предприятия могут воспользоваться городскими мерами поддержки.

Московские производства увеличили выпуск инновационной продукции, сообщил мэр Сергей Собянин. Он напомнил, что компаниям доступно множество городских мер поддержки.

В частности, резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" освобождаются от земельного, транспортного и имущественного налогов. Также для них действует сниженная ставка налога на прибыль в размере 2%, уточнил мэр.

"Среди таких компаний — разработчик космического зондового микроскопа. Аппарат уже анализирует пылевой и метеоритный состав орбиты на разной высоте", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, статус промышленного комплекса дает возможность сэкономить до 25% на налогах и направить средства на развитие компании.

Также в Москве действует программа льготного инвестиционного кредитования, по которой предприятие может приобрести оборудование, расширить производство или наладить новое.

"Благодаря ей столичный производитель в 2023-м создал образец первого беспилотного вертолёта с водородным двигателем", – подчеркнул Собянин.

Москва разработала для промышленных предприятий более 20 системных мер поддержки. В прошлом году поддержку от города получили более 800 производственных площадок.

26 февраля 2024, 12:22
Фото: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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