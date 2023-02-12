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Воскресенье 12 февраля

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Прямая дорога к краху доллара и евро: что значит четвертое место России в списке золотовалютных резервов

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Мировое господство в мире меняется.

По итогам 2022 года Россия стала четвертой в мире страной по золотовалютным резервам. Это говорит о том, что наша страна имеет мощный стратегический план, который меняет всю тактику в мировом господстве стран. Это при том, что Россия уже довольно длительное время, а именно почти десять лет, находится под гнетом санкций.

Наталья Оганова, доцент Департамента Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета "Сильной России" в беседе с "Дни.ру" рассказала, что ждет Россию в ближайшее время в экономическом плане.

"Эта стратегия была разработана достаточно давно и все это ведет к тому, чтобы снять давление и противостоять доллару и европейской валюте. Снять зависимость России от доллара и европейской валюты. Когда начинали накапливать золотовалютны запасы, еще не предполагалось, что заморозят наши валютные резервы на Западе, что будет такое жесткое давление из-за СВО. Тем не менее, борьба за мировое господство свидетельствует о том, что страны, которые стремятся освободиться от давления доллара и выйти на новый круг экономического развития и бороться за лидерство в мировой экономике, они стараются делать такого рода запасы", – рассказала эксперт.

В качестве примера Наталья Оганова привела Китай и его противостояние США, а также Японию, которая "тихим сапом" следует тем же путем и подтачивает незаметно стабильность доллара и евро. Другими словами, это прямая дорога к краху доллара и евро. В том же ряду и Швейцария, которая зарабатывает, покупая и продавая деньги. Россия и Индия тоже идут в этом направлении. Сейчас мы видим, что такая политика ослабляет доллар и несмотря на все те сложности, которые у нас происходят в последний год, рубль укрепился.

"Несмотря на отсутствие бурного роста, наша экономика далеко не провальная. И граждане делают акцент на скупку золота, и государство делает на это акцент. И деньги остаются на территории России за счет санкций. Вывод за границу практически невозможен тех денег, который зарабатывает бизнес в России. Все это дополнительно укрепляет экономику, как это ни парадоксально", – отметила экономист.

То, что Россия стоит на четвертом месте в списке имеющих золотовалютные резервы стран, говорит о том, что борьба за мировое господство продолжится еще достаточно долго. Легких времен нам ждать не приходится, уверена экономист. Но в то же время это свидетельствует о том, что у России есть силы, мощь и стратегический план, который позволит дальше претворять эту политику в жизнь. Она однозначно приведет к желаемым результатам.

12 февраля 2023, 09:25
Золото. Фото: Vitaly Ivanov/ Russian Look/ Globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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